Pelitözü Gölpark'ta köpek sürüleri ziyaretçileri tedirgin ediyor

Köpeklerin yoğunluğu ve ziyaretçi kaygısı:

Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Pelitözü Gölpark, yaz aylarında günde binlerce kişi tarafından tercih ediliyor. Son dönemde alanda sürüler halinde gezen sokak köpeklerinin varlığı, özellikle sabahın ilk saatleri ve gece vakitlerinde ziyaretçilerin endişe duymasına neden oldu.

Vatandaşlar, köpeklerin insanlara yaklaşmasından ve zaman zaman kendi aralarında şiddetli kavga ettiklerinden söz ediyor. Bu görüntülerden bazıları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, bölgeye gidenlerin güvenlik ve huzur beklentisi zedelendi.

Vatandaş talepleri ve olası çözüm arayışları:

Gölpark kullanıcıları, hayvanların aç kalmaması için beslenme veya farklı bir çözüm bulunması gerektiğini belirtiyor. Bazı kişiler hayvanların kontrol altına alınması gerektiğini söylerken, diğerleri besleme yoluyla sorunun azaltılmasını öneriyor. Ancak görüşler ortak olarak, alanda ziyaretçi güvenliğinin sağlanmasının öncelikli olması gerektiği yönünde.

Yetkili kuruluşlardan veya belediyeden resmi bir açıklama veya müdahale biçimi haberde yer almıyor; vatandaşların talepleri ve paylaşılan görüntüler, bölgedeki duruma ilişkin dikkat çekici veriler sunuyor. Ziyaretçilerin güvenliği ve hayvan refahı açısından kalıcı bir çözüm aranması gerektiği vurgulanıyor.

PELİTÖZÜ GÖLPARK'TA KÖPEK YOĞUNU VATANDAŞLARI TEDİRGİN EDİYOR