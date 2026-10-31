Gençler Çanakkale'de maziden atiye mirası yaşadı

Maziden Âtiye Çanakkale programı Eskişehirli öğrencilerle sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Maziden Âtiye Çanakkale' öğrenci programı, 8 ilden 146 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Eskişehir'den de öğrenciler katıldı ve program boyunca hem tarihin hem de kültürel mirasın izleri yerinde görüldü.

Tarihi mekânlarda öğrenme:

Öğrenciler, tarihin dönüm noktalarından biri olan Gelibolu Yarımadası ile Şehitler Abidesi başta olmak üzere düzenlenen gezilerde ecdadın kahramanlıklarını ve köklü medeniyet mirasını doğrudan tanıma fırsatı buldu. Ziyaretler, tarih bilincinin pekiştirilmesine ve milli belleğin genç kuşaklara aktarılmasına hizmet etti.

Sosyal ve kişisel gelişim odaklı etkinlikler:

Program kapsamında yürütülen sosyal, sportif ve sanatsal etkinlikler, öğrencilerin yalnızca tarih bilgisini değil aynı zamanda takım çalışması, dayanışma ve kişisel gelişim becerilerini de destekledi. Böylece gençler, maziden aldıkları ilhamla geleceğe daha donanımlı bakma imkânı elde etti.

Genel değerlendirmede, programın amaçladığı hedeflerden biri olan öğrencilerin millî ve manevi değerlerle bağlarının güçlendirilmesi ile sosyal yetkinliklerinin artırılması yönünde somut adımlar atıldığı görüldü. Eskişehir'den katılan gençler de bu kapsamlı öğrenme deneyimiyle tarih ve kültür bilincini derinleştirmiş oldu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN HİMAYESİNDE, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN "MAZİDEN ÂTİYE ÇANAKKALE" ÖĞRENCİ PROGRAMI, 8 İLDEN 146 ÖĞRENCİNİN KATILIMIYLA ÇANAKKALE'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.