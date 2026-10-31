Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Gençler Çanakkale'de maziden atiye mirası yaşadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde düzenlenen 'Maziden Âtiye Çanakkale' programına 8 ilden 146 öğrenci katıldı; Eskişehirli gençler Gelibolu ve Şehitler Abidesi'ni gezdi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gençler Çanakkale'de maziden atiye mirası yaşadı

Maziden Âtiye Çanakkale programı Eskişehirli öğrencilerle sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Maziden Âtiye Çanakkale' öğrenci programı, 8 ilden 146 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Eskişehir'den de öğrenciler katıldı ve program boyunca hem tarihin hem de kültürel mirasın izleri yerinde görüldü.

Tarihi mekânlarda öğrenme:

Öğrenciler, tarihin dönüm noktalarından biri olan Gelibolu Yarımadası ile Şehitler Abidesi başta olmak üzere düzenlenen gezilerde ecdadın kahramanlıklarını ve köklü medeniyet mirasını doğrudan tanıma fırsatı buldu. Ziyaretler, tarih bilincinin pekiştirilmesine ve milli belleğin genç kuşaklara aktarılmasına hizmet etti.

Sosyal ve kişisel gelişim odaklı etkinlikler:

Program kapsamında yürütülen sosyal, sportif ve sanatsal etkinlikler, öğrencilerin yalnızca tarih bilgisini değil aynı zamanda takım çalışması, dayanışma ve kişisel gelişim becerilerini de destekledi. Böylece gençler, maziden aldıkları ilhamla geleceğe daha donanımlı bakma imkânı elde etti.

Genel değerlendirmede, programın amaçladığı hedeflerden biri olan öğrencilerin millî ve manevi değerlerle bağlarının güçlendirilmesi ile sosyal yetkinliklerinin artırılması yönünde somut adımlar atıldığı görüldü. Eskişehir'den katılan gençler de bu kapsamlı öğrenme deneyimiyle tarih ve kültür bilincini derinleştirmiş oldu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN HİMAYESİNDE, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN HİMAYESİNDE, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN "MAZİDEN ÂTİYE ÇANAKKALE" ÖĞRENCİ PROGRAMI, 8 İLDEN 146 ÖĞRENCİNİN KATILIMIYLA ÇANAKKALE'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

El arabasıyla 35 yıldır nohut satan Osman amcanın mahalleye kazandırdıkları
images

Araban’da sanayiye dönüşüm: osb ve küçük sanayi sitesiyle binlerce istihdam hede...
images

Kütahya'da iş arkadaşlığından inanç yolculuğuna: üç Kenya vatandaşı müslüman old...
images

Çeyrek asırdır İzmir’in raylarında: üç vatmanın meslek ve anı yolculuğu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Van'da beyaz zirveler ve gölün mavi uyumu

Şantiyedeki kablo hırsızlığı zinciri çözüldü: 13 gözaltı

Hobiden atölyeye: kuzenlerin Türkiye kıyılarında taş arama serüveni

Esenyurt'ta yağışlı yokuşta direksiyon kaybı: park halindeki araçlara çarptı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi