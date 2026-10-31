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Muhammet'in polis ve jandarmalı şehir turu Turan Ergün'ün talimatıyla gerçekleşti

Artvin Valisi Turan Ergün, DMD tanılı Muhammet’in polis ve jandarmayla gezme isteğini kabul etti; öğrenciler güvenlik güçleri eşliğinde şehir turu yaptı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muhammet'in polis ve jandarmalı şehir turu Turan Ergün'ün talimatıyla gerçekleşti

Muhammet'in polis ve jandarmalı şehir turu Turan Ergün'ün talimatıyla gerçekleşti

Artvin'de Gazi Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencisi olan, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanılı Muhammet, polis ve jandarma araçlarına binme isteğini Vali Dr. Turan Ergün ile paylaştı. Talep, valinin direktifiyle kurumlar arası iş birliği içinde kısa sürede hayata geçirildi.

talimat ve organizasyon:

Vali Turan Ergün'ün talimatı üzerine emniyet ve jandarma personeli araçlarıyla Gazi Ortaokulu'na geldi. Görevli ekipler, Muhammet ve özel eğitim sınıfındaki arkadaşlarını okullarından alarak güvenlik eşliğinde hazırlanan program çerçevesinde şehir turuna çıkardı.

etkinlik ve öğrencilerin katılımı:

Muhammet’in isteğini yalnız başına değil, sınıf arkadaşlarını da düşünerek iletmiş olması etkinliği genişletti; böylece tüm sınıfın katıldığı bir gezinti gerçekleşti. Öğrenciler polis ve jandarma araçlarında şehir turu yapmanın mutluluğunu yaşadı ve personel ile güvenli bir şekilde gezinti tamamlandı.

Bu tür etkinlikler, özel gereksinimli çocukların sosyal yaşama katılımını destekleyen yerel duyarlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Vali Ergün'ün ve güvenlik güçlerinin hızlı koordinasyonu, hem Muhammet hem de sınıf arkadaşları için unutulmaz bir gün oluşturdu.

MUHAMMET

MUHAMMET

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

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