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Gümüşova'da fırtına okul cephesinde hasar oluşturdu, onarım çalışmaları başlatıldı

Gümüşova'da gece etkili fırtına okulun dış cephe kaplamalarında hasar verdi; inceleme eğitimi etkilemediğini ve onarımın başladığını gösterdi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gümüşova'da fırtına okul cephesinde hasar oluşturdu, onarım çalışmaları başlatıldı

Olayın özeti:

Gece saatlerinde Gümüşova ilçesinde etkili olan yoğun fırtına, Gümüşova İlkokulu ve Ortaokulunun dış cephe kaplamalarında hasara yol açtı. Yetkililer sahada ön inceleme yaparak hasarın boyutunu değerlendirdi.

İncelemeyi Düzce İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü İlhan Güneşdoğdu ile İnşaat Mühendisi Hıdır Bayram yürüttü. Yapılan tespitler, hasarın hangi bölümlerde yoğunlaştığını ve onarım için önceliklerin belirlenmesini sağladı.

İnceleme sonuçları ve eğitim:

Yetkililerin değerlendirmesine göre dış cephede oluşan hasarlar eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatacak bir durum oluşturmuyor. Okulda öğrenim ve öğretim devam ederken mevcut durumun öğrenci ve personel güvenliğini tehdit etmediği bildirildi.

Onarım ve güvenlik çalışmaları:

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, hasarın giderilmesi ve eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla onarım çalışmalarına başladı. Ekiplerin çalışmaları planlı şekilde sürdürülüyor ve gerekli önlemler alınıyor.

Yetkililer, inceleme ve onarım sürecinin takipçisi olacaklarını belirtti ve çalışmaların tamamlanmasının ardından durumun yeniden değerlendirileceğini aktardı.

DÜZCE’NİN GÜMÜŞOVA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN FIRTINA, GÜMÜŞOVA İLKOKULU VE...

DÜZCE’NİN GÜMÜŞOVA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN FIRTINA, GÜMÜŞOVA İLKOKULU VE ORTAOKULUNUN DIŞ CEPHE KAPLAMALARINDA HASARA YOL AÇTI. YAPILAN İNCELEMELERDE HASARIN EĞİTİM FAALİYETLERİNİ AKSATMADIĞI BELİRLENİRKEN, ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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