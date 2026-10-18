Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Gündoğdu çevreyolunda çarpışma: 43 AEK 991'deki iki kadın yaralandı

Eskişehir çevreyolunda iki otomobil çarpıştı; 43 AEK 991 plakalı araçtaki iki kadın yaralandı, birinin durumu ağır olduğu bildirildi, polis inceleme başlattı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 13:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gündoğdu çevreyolunda çarpışma: 43 AEK 991'deki iki kadın yaralandı

Eskişehir çevreyolunda kaza

Eskişehir'in Gündoğdu Mahallesi mevkiinde Ankara istikametinde seyir halindeki iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazaya karışan araçlar 43 AEK 991 ve 60 BA 349 plakalı otomobillerdir; 60 BA 349'un sürücüsü olarak kayıtlarda İ.O. yer almaktadır.

yaralıların durumu:

Çarpışma sonucu 43 AEK 991 plakalı araçta bulunan sürücü ve yolcu olmak üzere iki kadın yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra her iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Güvenlik güçleri, kaza yerinde inceleme yaparken savcılık ve trafik birimleri de olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kazanın nedenine ilişkin kesin bir tespit yapılmadı; görgü tanıkları ve araçların konumuna ilişkin tespitler soruşturmanın yönünü belirleyecek.

Yetkililer, bölgedeki sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu. Polis ekipleri kazayla ilgili delil toplama ve olayın oluş biçimini aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor.

ESKİŞEHİR&#039;İN GÜNDOĞDU MAHALLESİ MEVKİİNDE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

ESKİŞEHİR'İN GÜNDOĞDU MAHALLESİ MEVKİİNDE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocaeli'de sele kapılan cipte kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor
images

İnegöl'de kız meselesi kavgası: hastanede yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi
images

Elazığ Karaali mevkiinde gübre yüklü traktörle minibüs çarpıştı
images

Beyşehir'de apartmandan düşen alzaymır hastası hastanede tedavi altında

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı: Zeytinburnu'nda 10 kilometrelik mücadele

Elazığ Karaali mevkiinde gübre yüklü traktörle minibüs çarpıştı

Panayır'ın dereboyu tartışmasında Baykal'a sert yanıt: Kurtuluş 'saha konuşur' dedi

Aydınlı hekim Ahmet Çakaloğlu, şubat'ta aile trajedisi yaşamıştı; tedavi gördüğü hastanede vefat etti

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Çorum'dan Gaziantep'te erken üstünlük: Cengiz Ünder fileleri havalandırdı

Bursa'dan hareket eden tur otobüsünün kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı