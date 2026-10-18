Gündoğdu çevreyolunda çarpışma: 43 AEK 991'deki iki kadın yaralandı

Eskişehir çevreyolunda kaza

Eskişehir'in Gündoğdu Mahallesi mevkiinde Ankara istikametinde seyir halindeki iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazaya karışan araçlar 43 AEK 991 ve 60 BA 349 plakalı otomobillerdir; 60 BA 349'un sürücüsü olarak kayıtlarda İ.O. yer almaktadır.

yaralıların durumu:

Çarpışma sonucu 43 AEK 991 plakalı araçta bulunan sürücü ve yolcu olmak üzere iki kadın yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra her iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Güvenlik güçleri, kaza yerinde inceleme yaparken savcılık ve trafik birimleri de olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kazanın nedenine ilişkin kesin bir tespit yapılmadı; görgü tanıkları ve araçların konumuna ilişkin tespitler soruşturmanın yönünü belirleyecek.

Yetkililer, bölgedeki sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu. Polis ekipleri kazayla ilgili delil toplama ve olayın oluş biçimini aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor.

ESKİŞEHİR'İN GÜNDOĞDU MAHALLESİ MEVKİİNDE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI