Gündüzlü kavşağında işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kaza bilgileri:

İnegöl-Domaniç yolu, Tahtaköprü Mahallesi güzergâhındaki Gündüzlü Mahallesi kavşağında saat 19.00 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Gündüzlü Mahallesi'nden İnegöl-Domaniç yoluna çıkış yapmak isteyen Şahin Ö. yönetimindeki 16 CCD 657 plakalı otomobil ile İnegöl'den Domaniç istikametine seyir halinde olan Halil A. yönetimindeki 43 ADL 149 plakalı işçi servis minibüsü çarpıştı.

Yaralıların durumu:

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan Sena A., Esmanur T., Kadriye A., Esin K., Nazile Ş., Ayşe K., Ayşe Y., Öznur S. ve Meryem Ş. olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi ve yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kaza ile ilgili olarak yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE İŞÇİ SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 9 KİŞİ YARALANDI.