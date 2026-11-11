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Kaynaşlı'da 27 yıl: hafızalardaki acılar ve yeniden yapılanma hedefi

12 Kasım 1999 Düzce depreminin 27. yılında Kaynaşlı'da yaşanan kayıplar, yeniden yapılanma süreci ve Başkan Efdal Altundal'ın açıklamaları öne çıktı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kaynaşlı'da 27 yıl: hafızalardaki acılar ve yeniden yapılanma hedefi

Depremin bıraktığı izler:

12 Kasım 1999 yılında meydana gelen Düzce depremi, Kaynaşlı ilçesinde derin yaralar açtı. İlçede o dönemde görev yapan ve halen belediye başkanlığı görevini sürdüren Efdal Altundal, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı, yaralılara şifa dileğinde bulundu. Altundal, Kaynaşlı'nın o günlerde yaşadığı yıkımı ve acıyı unutmadıklarını, ancak geçen 27 yıllık süreçte önemli bir toparlanma ve yeniden yapılanma süreci geçirildiğini vurguladı.

Kaynaşlı'nın yeniden ayağa kalkma süreci:

Başkan Altundal'ın verdiği bilgilere göre ilçede deprem sırasında 545 kişi yaralanmış, bin 500'ün üzerinde yapı yerle bir olmuştu. Bu ağır bilanço sonrası Kaynaşlı, hem devlet desteği hem de yerel yönetim çabalarıyla yeniden inşa edildi. Altundal, Düzce'nin il, Kaynaşlı'nın ise ilçe statüsüne kavuşmasının ve kaymakamlık teşkilatının kurulmasının yeniden yapılanmaya ciddi katkı sağladığını belirtti. Görev yapan kaymakamlar ve belediye başkanlarının ilçeye hizmet için gösterdikleri çabanın önemine dikkat çekti.

Geleceğe yönelik yapılaşma ve önlemler:

Altundal, Kaynaşlı'da sadece depreme karşı değil aynı zamanda sel felaketlerine karşı da tedbirler alındığını söyledi. İlçenin deprem bölgesi olması sebebiyle yapılaşmada kat yüksekliği konusunda kısıtlamalar bulunduğunu hatırlatan başkan, yeni TOKİ projelerinin de bu anlayışla planlandığını ifade etti. Mevcut TOKİ konutlarının üç katı geçmediğini, yeni projelerin de en fazla zemin artı üç kat formatında düzenleneceğini belirtti. Altundal, bu yaklaşımın Kaynaşlı'yı daha güvenli kılma amacına hizmet edeceğini söyledi.

Altundal ayrıca yönetimde eksikliklerin olabileceğini kabul ederek iyi niyetle ve kararlılıkla bu eksikliklerin giderilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. İlçenin hem fiziksel olarak yeniden inşası hem de afetlere karşı dayanıklılığın artırılması yönündeki hedefleri, 27. yıl dönümünde bir kez daha gündeme geldi.

KAYNAŞLI

KAYNAŞLI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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