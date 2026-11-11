Güzelçamlı Sanat Evi'nde oyun ve drama ile buluşma

Güzelçamlı Sanat Evi'nde atölye yaşamı renklendiriyor

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yaşamın Renkleri' atölyesi, Güzelçamlı Sanat Evi'nde farklı yaş gruplarından katılımcıları bir araya getiriyor. Çocuk Gelişimci Mutara Vardar Yaşar eşliğinde yürütülen program, kent sakinlerinin sosyal ve kültürel yaşama katılımını artırmayı hedefliyor.

Atölye içeriği ve uygulamalar:

İki haftada bir gerçekleştirilen atölyede katılımcılar, günlük rutinlerinden uzaklaşarak çeşitli etkinliklere katılıyor. Eğlenceli oyunlar ve drama çalışmaları özellikle ön plana çıkarken, sessiz drama gibi uygulamalar katılımcıların üretkenliklerini kullanmalarına, kendilerini ifade etmelerine ve iletişim becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyor.

Katılım ve beklenen kazanımlar:

Her yaştan vatandaşa açık olan 'Yaşamın Renkleri' atölyesi, katılımcılara birlikte vakit geçirme, stres atma ve yeni sosyal bağlar kurma fırsatı sunuyor. Kuşadası Belediyesi, bu tür etkinliklerle toplumun kültürel katılımını güçlendirmeyi ve sanatın birleştirici yönünü öne çıkarmayı amaçlıyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ TARAFINDAN GÜZELÇAMLI SANAT EVİ’NDE HER YAŞTAN KATILIMCIYA YÖNELİK DÜZENLENEN "YAŞAMIN RENKLERİ" ATÖLYESİ, EĞLENCELİ OYUNLAR VE DRAMA ÇALIŞMALARIYLA VATANDAŞLARA KEYİFLİ ANLAR YAŞATIYOR.