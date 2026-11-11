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Yenipazar'da geleceğe nefes: öğrenciler fidan dikti

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Yenipazar Merkez İlkokulu'nda öğrenciler, protokol ve öğretmenlerle birlikte fidan dikerek çevre bilinci oluşturdu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:37

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EDİTÖR: Emre Koç

Yenipazar'da geleceğe nefes: öğrenciler fidan dikti

yenipazar'da 11 kasımda fidanlar toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Yenipazar Merkez İlkokulu Özel Eğitim Binası bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, protokol üyeleri ve öğretmenler bir araya geldi. Katılımcılar, fidanları toprakla buluşturarak doğaya katkı sağladı ve bu deneyimin heyecanını yaşadı.

etkinlikte kimler yer aldı:

Programa Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, ilçe protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören, yerel yöneticiler ve eğitim camiasının ortak katılımıyla yürütüldü.

çevre bilinci ve miras vurgusu:

Etkinlik kapsamında öğrenciler, fidan dikmenin yanı sıra doğanın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında bilgilendirildi. Düzenleyenler, her fidanın geleceğe bırakılan değerli bir miras olduğuna dikkat çekerek, çocuk yaşta kazanılan çevre bilincinin sürdürülebilirlik için kritik olduğunu vurguladı.

Program, daha yeşil bir çevre oluşturma ve gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakma hedefiyle tamamlandı.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLÎ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE...

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLÎ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLER, GELECEĞE NEFES OLMASI TEMENNİSİYLE FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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