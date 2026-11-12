Öğrenciler Kütahya OSB'de üretimin merkezinde deneyim kazandı

sanayi ile okul arasındaki köprü güçleniyor:

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi arasında imzalanan sanayi-üniversite iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen fabrika ziyaretleri, öğrencilerin sektörü yerinde tanımasına olanak sağlıyor. Bu programa katılan öğrenciler, OSB sınırları içinde faaliyet gösteren Refsan fabrikasında üretim süreçlerini ve teknolojik uygulamaları doğrudan görme fırsatı buldu.

Refsan'da üretim süreçleri ve teknolojik tanıtım:

Program, firma yetkililerinin yaptığı bilgilendirme sunumuyla başladı. Öğrencilere, Refsan'ın faaliyet alanları, kullanılan üretim teknolojileri ile özellikle endüstriyel fırın ve makine imalatına ilişkin uygulamalar aktarıldı. Sunum sırasında öğrenciler, merak ettikleri teknik ve operasyonel soruları yönelterek sektörün günlük işleyişine ilişkin ayrıntılı bilgiler edindi.

atölye gezisi ve teoriyle pratiğin buluşması:

Firma sahibi Gökhan Karaaslan eşliğinde gerçekleştirilen fabrika turunda öğrenciler, üretim alanlarını gezdi; kullanılan makine ve ekipmanları yakından inceleyerek üretimin farklı aşamalarını gözlemledi. Bu geziler, öğrencilerin derslerde öğrendikleri teorik bilgilerin üretim sahasında nasıl uygulamaya geçtiğini görmeleri açısından önem taşıdı.

Ziyaret kapsamında ayrıca çini, porselen ve seramik üretimine yönelik uygulama alanları da dolaşıldı. Şekillendirme ve dekorlama süreçlerini ustalardan dinleyen öğrenciler, yapılan gösterimlerin ardından bizzat uygulamalara katılarak el ile yapılan işlemleri deneyimledi ve temel teknikleri uygulamalı şekilde öğrenme şansı elde etti.

gelecek planları ve mesleki kazanımlar:

Kütahya OSB yönetimi, sanayi ile akademi arasındaki etkileşimi güçlendirmenin, öğrencilerin mesleki gelişimlerine doğrudan katkı sağlayacağının altını çizdi. Yönetim, bu tür sanayi-üniversite iş birliği faaliyetlerinin sürdürüleceğini bildirerek gençlerin üretim süreçlerini tanıma ve sektörel deneyim kazanma olanaklarının artırılacağını duyurdu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KÜTAHYA OSB'DE ÜRETİMİ YERİNDE DENEYİMLEDİ