Hızlı müdahale genç hastanın felcini tersine çevirdi: Kütahya'da mekanik trombektomi

Müdahalenin seyri:

Uşak'ta yaşayan 28 yaşındaki erkek hasta, aniden gelişen sol taraflı güç kaybı şikâyetiyle sağlık kuruluşuna başvurdu. Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından ileri tetkik ve tedavi gereksinimi nedeniyle hasta Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede gerçekleştirilen muayene ve görüntüleme işlemlerinde, beynini besleyen damarlardan birinde pıhtıya bağlı tıkanıklık olduğu belirlendi. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Çetiner ve ekibi, acil müdahale kararı aldı ve hastaya mekanik trombektomi uygulandı.

İşlem sırasında damar içerisindeki pıhtı çıkarılarak kan akışı yeniden sağlandı ve müdahale başarıyla tamamlandı. Müdahalenin ardından hastanın felç belirtilerinde belirgin düzelme görüldü.

Erken tanı ve müdahalenin önemi:

Doç. Dr. Mustafa Çetiner, inmenin yalnızca ileri yaş grubundaki bireylerde görülmediğini, genç yaşlarda da ortaya çıkabileceğini vurguladı. Erken tanı ve hızlı müdahale'nin, özellikle beyin damar tıkanıklıklarında kalıcı nörolojik hasar riskinin azaltılmasında hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Bu vaka, uygun merkezde zamanında gerçekleştirilen girişimlerin genç hastalarda bile fonksiyonel toparlanmayı desteklediğini gösterdi.

KÜTAHYA’DA 28 YAŞINDAKİ FELÇ HASTASINA BAŞARILI MÜDAHALE