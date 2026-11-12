Kütahya’da afetlerde erişilebilir müdahale için kurumlar bir araya geliyor

afetlerde hayat kurtaran erişilebilirlik çalıştayı hazırlanıyor:

Kütahya’da engelli bireylerin afet ve acil durumlarda güvenliğinin sağlanmasına odaklanan Afetlerde Hayat Kurtaran Erişilebilirlik projesi için hazırlıklar sürüyor. Projenin amacı, müdahale süreçlerinin erişilebilir hale getirilmesi ve afet anında engellilerin ihtiyaçlarına uygun yöntemlerin geliştirilmesidir.

proje ekibi ve kurum ziyaretleri:

Projenin Ar-Ge ve Eğitim Danışmanı Prof. Dr. Sultan Güçlü, Proje Organizatörü ve Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya ile İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Bünyamin Çakır, Kütahya Valisi Musa Işın’ı makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi. Ziyaretlerde proje kapsamı, paydaşların rolü ve çalıştayın beklentileri üzerinde duruldu.

çalıştay hedefleri ve program ayrıntıları:

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan proje kapsamında düzenlenecek çalıştayda, afet ve acil durumlarda engellilere yönelik erişilebilir müdahale yöntemleri ile kurumlar arası koordinasyon ele alınacak. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de Prof. Dr. Sultan Güçlü ve Nimet Sarıkaya’yı belediyede ağırlayarak proje üzerine değerlendirmelerde bulundu; Kahveci, farkındalığın artırılmasının ve engelli bireylerin güvenliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Programın, 19 Kasım 2026 tarihinde AFAD İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirileceği bildirildi. Çalıştayın ana hedefleri arasında afet anında uygulamaya konabilecek erişilebilir müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi yer alıyor.

KÜTAHYA’DA "AFETLERDE HAYAT KURTARAN ERİŞİLEBİLİRLİK" PROJESİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR