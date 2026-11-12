Köylerin önceliği belirleniyor: Ezine'de hizmet planlaması

Ezine'de köy hizmetleri toplantısı

Ezine Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2026 Yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı, Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu başkanlığında Ezine Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Birlik Müdürü Gülay Özcan, İl Genel Meclisi Üyeleri Mehmet Ünsal ve Ayça Kahrıman ile köy muhtarları katıldı.

gündemde neler vardı:

Toplantıda köylerde yürütülen çalışmalar, mevcut ihtiyaçlar ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan hizmetler ele alındı. Mevcut uygulamaların durumu değerlendirildi ve öncelikli konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

muhtarların talepleri ve değerlendirmeler:

Köy muhtarlarının talep ve önerileri dinlenerek kayıt altına alındı; bu talepler ışığında yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda alınan karar ve notlar, Birlik bünyesindeki planlama süreçlerine aktarılmak üzere kayda geçirildi.

ÇANAKKALE’NİN KÖYLERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR, MEVCUT İHTİYAÇLAR VE GELECEK DÖNEMDE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN HİZMETLER İÇİN TOPLANILDI.