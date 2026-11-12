Silopi'de Habur rotalı tır şarampole yuvarlandı, sürücü hastaneye kaldırıldı

Silopi'de tır şarampole devrildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Habur Sınır Kapısı doğrultusunda Irak'a yük taşıyan bir tırın yol kenarındaki şarampole yuvarlanarak devrildiği öğrenildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza ve ilk müdahale

Edinilen bilgiye göre, 47 AEA 0321 plakalı tır, kontrolünü kaybedip şarampole devrildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi; bölgedeki ekipler sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Hastaneye kaldırılma ve soruşturma

Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ŞIRNAK’IN SİLOPİ İLÇESİNDE IRAK’A YÜK TAŞIYAN TIRIN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI.