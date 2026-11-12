Kovid-19'un etkisiyle zatürre vakaları yeniden gündemde: kimler korunmalı

Prof. Dr. Şevket Özkaya'nın uyarısı:

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, 12 Kasım Dünya Zatürre Günü kapsamında yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarındaki artışla birlikte zatürre (pnömoni) olgularının yeniden görülmeye başladığını bildirdi. Özkaya, zatürrenin dünyada bulaşıcı hastalıklara bağlı ölümlerin önemli nedenlerinden biri olmaya devam ettiğini ve her yıl yaklaşık 2,5 milyon kişinin zatürre nedeniyle hayatını kaybettiğini; bu ölümlerin yaklaşık 610 bininin 5 yaş altı çocuklarda görüldüğünü vurguladı.

kimler daha yüksek riskte:

Özkaya, herkesin zatürreye yakalanabileceğini ancak bazı grupların daha savunmasız olduğunu söyledi. Özellikle küçük çocuklar, 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalığı bulunanlar öne çıkıyor. Akciğer, kalp, böbrek ve karaciğer hastalıkları ile diyabet ve bağışıklık sistemini zayıflatan diğer rahatsızlıkların risk artırıcı faktörler olduğu belirtildi. Zatürre belirtileri arasında ateş, titreme, öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve genel halsizlik sayıldı; hastalık ilerlediğinde solunum yetmezliği ve sepsis gibi ciddi komplikasyonlara, hatta ölüme yol açabileceği ifade edildi. Özkaya, ciddi pnömokok enfeksiyonlarında erken teşhis ve tedavinin yaşam kurtarıcı olduğunu belirtti.

aşı ve korunma önerileri:

Zatürreden korunmada aşılamanın önemine dikkat çeken Özkaya, grip aşısı yaptıranların pnömokok aşısı konusunda da doktorlarına danışmaları gerektiğini söyledi. Yaş ilerledikçe bağışıklığın zayıfladığına işaret eden Özkaya, 65 yaş üzerindeki sağlıklı yetişkinlerin bile pnömokok zatürresi riski altında olduğunu kaydetti ve pnömokok zatürresinin yalnızca kış aylarında değil yılın her döneminde ortaya çıkabileceğini hatırlattı. Aşıların ciddi hastalıkları önlemede etkili olduğunun altı çizildi.

soğuk hava ve solunum yolu enfeksiyonları:

Soğuk havanın zatürreye doğrudan neden olmadığını belirten Özkaya, ancak soğuk ve kuru havanın solunum yolları savunmasını zayıflatabileceğini anlattı. Üst solunum yollarındaki kan damarlarının daralması, mikroplarla mücadele eden hücrelerin bölgeye ulaşmasını güçleştirebilir ve solunum yollarını kaplayan tüycüklerin hareketleri yavaşlayabilir. Ayrıca kış aylarında insanların daha fazla kapalı ve yetersiz havalandırılan ortamlarda bulunmasının grip, RSV ve nezle gibi viral enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırdığı; bu viral enfeksiyonların akciğeri etkileyerek ikincil bakteriyel zatürreye zemin hazırlayabildiği ifade edildi. Özkaya, soğuk aylarda solunum yolu enfeksiyonlarına karşı dikkatli olunmasını, erken belirtilerde sağlık kuruluşlarına başvurulmasını ve önerilen aşıların yapılmasını tavsiye etti.

KOVİD-19 VAKALARIYLA BİRLİKTE ZATÜRRE VAKALARININ YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLADIĞINI BELİRTEN GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ŞEVKET ÖZKAYA, ÖZELLİKLE YAŞLILAR, ÇOCUKLAR VE KRONİK HASTALIĞI BULUNANLARIN RİSK ALTINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ. ÖZKAYA, ERKEN TEŞHİS, TEDAVİ VE AŞILAMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.