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Günlük önlem büyük fark yaratır: Eskişehir polisi kapı güvenliğini vurguladı

Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik ekipleri, Ağustos'ta pazarlar, siteler ve umuma açık alanlarda ev hırsızlığı ve iletişim dolandırıcılığına karşı uyardı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Günlük önlem büyük fark yaratır: Eskişehir polisi kapı güvenliğini vurguladı

Polis bilgilendirme çalışmaları

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağustos ayı boyunca il genelinde kapsamlı bilgilendirme faaliyetleri yürüttü. Çalışmalar semt pazarları, apartmanlar, siteler, cami dernekleri ve umuma açık alanlarda gerçekleştirildi ve geniş kitlelere ulaşılması hedeflendi.

Hangi konular öne çıktı:

Saha ekipleri, özellikle evden hırsızlık olayları ile iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarına karşı alınması gereken tedbirleri anlattı. Bilgilendirmede vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalar detaylı biçimde aktarıldı ve risklerin azaltılmasına yönelik temel önlemler paylaşıldı.

Vatandaşlara verilen uyarılar:

Polis, evden çıkarken kapıların mutlaka kilitlenmesi gerektiğini vurguladı; ekipler bu konuda kapınızı en az bir kez kilitleyin hatırlatmasını yaptı. Ayrıca iletişim yoluyla yapılan taleplere karşı uyanık olunması gerektiği belirtildi.

Yetkililer, kamu görevlilerinin vatandaştan para veya ziynet eşyası talep etmeyeceğini özellikle belirtti ve bu tür taleplerle karşılaşılması halinde polise bildirilmesini istedi. Bu uyarı, dolandırıcılık riskinin azaltılması açısından öne çıkarıldı.

Toplum Destekli Polislik ekipleri, sahadaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürerek vatandaşların güvenlik bilincini artırmayı amaçlıyor ve basit önlemlerin hırsızlık ile dolandırıcılık olaylarının önlenmesinde etkili olduğunu tekrarlıyor.

ESKİŞEHİR’DE TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, AĞUSTOS AYI BOYUNCA VATANDAŞLARIN...

ESKİŞEHİR’DE TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, AĞUSTOS AYI BOYUNCA VATANDAŞLARIN YOĞUN OLARAK BULUNDUĞU ALANLARDA DÜZENLEDİĞİ BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİYLE EVDEN HIRSIZLIK VE DOLANDIRICILIK OLAYLARINA KARŞI UYARILARDA BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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