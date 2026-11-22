Maç özeti:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 92-88 yendi. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ilk çeyreği 29-18 önde kapatırken, devreye de 54-35 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte farkı koruyan Beşiktaş, üçüncü periyot sonunda skoru 73-54 yaptı.

Dördüncü çeyrekte Fenerbahçe, savunmada sertleşip hücumda art arda sayılar bularak farkı hızla eritti; son çeyrekte rakibi 34 sayıya kadar çıkardı ancak skoru çevirmeye yetmedi. Maçın son bölümünde Beşiktaş, çizgide ve pota altındaki katkılarla avantajını koruyarak sahadan galip ayrıldı.

Öne çıkan oyuncular:

Beşiktaş cephesinde Wilbekin 21 sayı ile takımını sırtlayan isim oldu. Takımın diğer skor katkıları arasında Furkan Korkmaz 13, Walker 12 ve Zizic 10 sayılarıyla dikkat çekti. Fenerbahçe'de ise Horton-Tucker 34 sayı kaydederek takımının en skoreri olurken, Larkin 12 ve Juzang 9 ile destek verdi.

Hakemler ve teknik kadro:

Karşılaşmada hakem üçlüsü Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Batuhan Söylemezoğlu olarak görev yaptı. Beşiktaş'ın başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe'nin başantrenörü ise Sarunas Jasikevicius idi. Maçta beş faul alan oyuncular Dotson (Beşiktaş) ve Tucker (Fenerbahçe) olarak kaydedildi.

Beşiktaş, bu sonuçla 9. haftada önemli bir galibiyet alırken Fenerbahçe, son çeyrekteki geri dönüşe rağmen sahadan mağlup ayrıldı.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ 9. HAFTA MAÇINDA BEŞİKTAŞ, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI FENERBAHÇE'Yİ 92-88 MAĞLUP ETTİ.