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Elbistan-Ekinözü yolunda römorka çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta Elbistan-Ekinözü karayolunda otomobilin traktöre bağlı römorka arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı; jandarma inceleme başlattı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Elbistan-Ekinözü yolunda römorka çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

Elbistan-Ekinözü yolunda römorka çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen kazada, aynı yönde ilerleyen traktöre bağlı römorka bir otomobil arkadan çarptı. Olay, Elbistan-Ekinözü karayolunun Kalealtı Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 E 4626 plakalı otomobilin çarpmanın etkisiyle savrulması sonucu otomobilde bulunan üç kişi yaralandı.

Kaza yerinde ilk müdahale:

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma soruşturması:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, kaza yerinde delil toplama ve olayın oluş şekline ilişkin tespitler yaparken, soruşturma devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

KAHRAMANMARAŞ'TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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