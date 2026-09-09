gürcistan’dan kalkan hafif spor uçak rize pazar açıklarında denize acil iniş yaptı

Olayın gelişimi:

Gürcistan’ın Batum kentinden havalanan iki kişilik hafif spor uçağın, bugün öğle saatlerinde Rize’nin Pazar ilçesi Melyat mevkii açıklarında denize acil iniş yaptığı bildirildi. Uçağın Aerospool WT-9 Dynamic tipi olduğu ve uçakta iki kişinin bulunduğu öğrenildi.

Kurtarma ve sağlık müdahalesi:

Olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, denizdeki iki kişiyi uçağın içerisinden alarak sahile çıkardı. Kurtarılanların Belçika vatandaşı oldukları ve isimlerinin Christian Peiffer ile Vleselarer Verner şeklinde kaydedildiği belirtildi.

Her iki kişi, sahilde bekleyen ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesine sevk edildi. Sağlık müdahalesine ilişkin detaylar ve yaralanma durumu hakkında kurumlarca henüz bir açıklama yapılmadı.

Gelişmeler ve beklenen açıklamalar:

Olayla ilgili resmi açıklamalar ile olayın nedenine dair bilgiler yetkililer tarafından ilerleyen saatlerde paylaşılacak. Şu aşamada kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlandığı ve kazazedelerin sağlık durumuyla ilgili kesin bilgi beklenildiği kaydedildi.

UÇAKTA BULUNAN BELÇİKA VATANDAŞI OLDUĞU ÖĞRENİLEN 2 KİŞİNİN SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN UÇAKTAN ALINARAK SAHİLE ÇIKARILDIĞI VE ÇAĞRILAN AMBULANSLA KAÇKAR DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDIĞI ÖĞRENİLDİ. BELÇİKA VATANDAŞI CHRİSTİAN PEİFFER VE VLESELARER VERNER'İN SAĞLIK DURUMLARI İLE İLGİLİ İSE AÇIKLAMA YAPILMADI.