Gürlek: İsrail'in Filistin adalet bakanının yurt dışına çıkışını engellemesi uluslararası hukuku sorgulatıyor

Adalet bakanından sert tepki

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde Filistin Adalet Bakanı Şerhabil El‑Zaim'in İsrail makamları tarafından ülke dışına çıkarılmamasını eleştirdi. Gürlek, böyle bir engellemenin hukukun üstünlüğü ve uluslararası iş birliği perspektifinden büyük bir sorun teşkil ettiğini söyledi.

Programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve farklı ülkelerden adalet bakanları ile çok sayıda davetli yer aldı. Gürlek, Filistinli bakana uygulanan sınırlamanın konuşulmak üzere bir araya gelen uluslararası bir platformda kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Uluslararası katılımın önemi:

Bakan Gürlek, Filistin Adalet Bakanı’nın yokluğunun sadece bir davetlinin eksikliği anlamına gelmediğini; bunun aynı zamanda Filistin halkının hukuk ve adalet talebinin sesinin zayıflatılması olarak okunması gerektiğini belirtti. Gürlek, bu durumun "son derece kaygı verici" olduğunu ifade ederek uluslararası toplumun tepki vermesi gerektiğini söyledi.

Gürlek konuşmasında ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak isteyen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a ABD tarafından vize verilmemesini de uluslararası sistem açısından tartışılması gereken başka bir mesele olarak kaydetti. Aynı toplantıda, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama emri bulunan Binyamin Netanyahu'nun hitap edebilmesinin daha da düşündürücü bir tablo yarattığını belirtti.

Teknolojik dönüşüm ve hukuk:

Gürlek, zirvede sadece mevcut çatışma ve savaş hukuku meselelerinin konuşulmadığını, aynı zamanda teknolojik dönüşümün hukuk sistemlerine getirdiği yeni soruların da gündemde olduğunu söyledi. Yapay zekanın hukuk hizmetlerinde kullanımı, karar verme süreçlerine etkisi ve kişisel verilerin korunması gibi konuların önümüzdeki dönemlerin temel hukuki meseleleri arasında yer alacağını belirtti.

Konuşmasında, yapay zekanın sunduğu imkânlardan yararlanırken temel hakların, insan onurunun ve hukukun üstünlüğünün korunması gerektiğini vurgulayan Gürlek, "teknoloji insan hayatını kolaylaştırırken, insanın hukuk karşısındaki konumunu zayıflatmamalıdır" dedi. Ayrıca yapay zekanın avukatlık mesleğinin alternatifi olamayacağını; hukukçunun bağımsız değerlendirmesinin, mesleki sorumluluğunun ve savunma hakkının vazgeçilmezliğinin altını çizdi.

Küresel iş birliği ve etik öncelikler:

Bakan, evrensel hukuk düzeninin insanlık onuru üzerine inşa edilmesinin herkesin tarihsel sorumluluğu olduğunu belirtti. Savaş suçu, soykırım, organize suçlar, kara para aklama, uyuşturucu şebekeleri ve siber suçlar gibi alanlarda daha güçlü uluslararası adli iş birliğinin gerekliliğine dikkat çekti.

Gürlek, özellikle terör tanımlarının netleştirilmesi ve bu tanımların devletlerin stratejik çıkar baskısı dışında ortak bir mutabakata bağlanmasının önemine işaret etti. Dijital suçlarla mücadelede ortak standartlar ve etkili mekanizmalar geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Son olarak Bakan, hukukun nihai amacının insanı ve insan onurunu korumak olduğunu vurgulayarak, uluslararası hukukun herkes için eşit şekilde işlemesi gerektiğini dile getirdi. Gürlek, İstanbul'un farklı hukuk geleneklerinin ve medeniyetlerin kesiştiği bir kent olarak bu tür buluşmalar için uygun bir zemin sunduğunu belirtti.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, İSTANBUL ÇIRAĞAN SARAYI'NDA ULUSLARARASI ADALET ZİRVESİNDE KONUŞTU