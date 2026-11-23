Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi.

Erdoğan'ın mesajı:

Toplantı sonrası yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisine ilişkin hedefi net ifadelerle paylaştı. Erdoğan, "Hedefimiz savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye’dir" sözleriyle bu amacın altını çizdi.

vurgunun önemi:

Erdoğan'ın açıklaması, yönetimin savunma alanındaki hedeflerinin sürdüğünü ve bu alandaki yaklaşımın ülke politikalarında öncelikli kaldığını gösterdi. Açıklamada kullanılan ifade, savunma sanayisinde bağımsızlık hedefinin hükümet için stratejik bir yönelim olduğunu ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye'dir"