Vali İsmail Ustaoğlu'ndan jest:

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, devlet koruması altındaki çocuklara Balıkesirspor formaları hediye etti. Balıkesir Valiliği'nin başlattığı forma desteği, şehrin önemli marka değerlerinden biri olan kulübe yönelik anlamlı bir sosyal sorumluluk örneği olarak hayata geçirildi.

forma desteğinin hedefleri:

Uygulama, bir yandan kulübe maddi ve manevi katkı sağlamayı amaçlarken, diğer yandan çocuklarla şehrin takımı arasındaki aidiyet bağını güçlendirmeyi hedefledi. Hediye edilen kırmızı-beyazlı formalar çocukların takım kimliğine bağlanmasına hizmet etti.

çocuklarda gözlenen tepki:

Formalarını alan çocukların yüzlerindeki mutluluk dikkat çekti; bu anlar, hem katılımcılar hem de organizasyonu gerçekleştirenler açısından olumlu karşılandı. Etkinlik, spor ve toplum olgusu arasındaki ilişkiyi güçlendiren somut bir adım olarak kayda geçti.

VALİ USTAOĞLU’NDAN DEVLET KORUMASINDAKİ ÇOCUKLARA FORMA