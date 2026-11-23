İhsangazi'de kaza meydana geldi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir traktör ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olay, Kastamonu-İhsangazi kara yolu ayrımında gerçekleşti.

olaya ilişkin bilgiler:

Edinilen bilgiye göre, Ü.Y. idaresindeki Fiat marka otomobil ile A.C. yönetimindeki traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu.

sürücülerin durumu:

Kazada yer alan her iki sürücü de yaralanmadan kurtuldu. Olayla ilgili olarak bölgeden edinilen bilgilerde başka can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

KASTAMONU’NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI. KAZADA ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU.