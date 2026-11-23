Menteşe'den öğretmenlere vefa

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında öğretmenleri Cumhuriyetimizin aydınlanma yolculuğunun en değerli mimarları olarak nitelendirdi ve onların emeklerine vefa göstermek için atılan adımları paylaştı.

Köy Enstitüsü mirasına saygı:

Aras, Menteşe Belediye Meclisi kararıyla Emirbeyazıt Mahallesinde bulunan sekiz sokağa, Muğla'da görev yapmış Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerin isimlerinin verildiğini açıkladı. Yapılan düzenlemeyi, öğretmenlerin hatırasını canlı tutma ve toplum hafızasında yer edinmelerini sağlama amacıyla önemsediklerini belirten Aras, kararın oy birliğiyle kabul edildiğini vurguladı.

Öğretmenin günlük etkisi:

Başkan Köksal Aras mesajında, 'Her çocuğun içinde keşfedilmeyi bekleyen bir yetenek, büyütülmeyi bekleyen bir hayal vardır. O hayali fark eden, bir çocuğa kendine inanmayı öğreten, merakını bilgiyle, heyecanını umutla buluşturan kişi çoğu zaman bir öğretmendir' sözleriyle öğretmenlerin birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü rolünü anlattı. Aras, bu ilkeler doğrultusunda atılan adımların, çocukların geleceğine yapılan yatırım olduğunu kaydetti.

Mesajının sonunda Başkan Aras, 'Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hayatımıza dokunan, bize yeni ufuklar açan, hayallerimize inanan ve nice güzel insanın yetişmesine emek veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü sevgi, saygı ve minnetle kutluyorum' diyerek öğretmenlere teşekkürlerini iletti.

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI GONCA KÖKSAL ARAS