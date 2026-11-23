Erdoğan: terörsüz Türkiye için geniş siyasi ve toplumsal mutabakat hedefliyoruz
ANKARA — Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı, sürecin ilerleyişiyle ilgili görüşlerini paylaştı.
toplantının ana mesajı:
Terörsüz Türkiye sürecini olabilecek en geniş siyasi ve toplumsal mutabakatla ilerletmek niyetindeyiz ifadesi, Erdoğan'ın toplantı sonrasında öne çıkan açıklaması oldu.
vurgular ve değerlendirme:
Erdoğan açıklamasında sürecin uzlaşı ve ortak yaklaşım gerektirdiğine dikkat çekti. Kabine Toplantısı'nın sona erdiği belirtilirken, bu niyet toplantının ana vurgularından biri olarak kaydedildi.
(ANKARA-2 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye sürecini olabilecek en geniş siyasi ve toplumsal mutabakatla ilerletmek niyetindeyiz"
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