Erdoğan: terörsüz Türkiye için geniş siyasi ve toplumsal mutabakat hedefliyoruz

ANKARA — Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı, sürecin ilerleyişiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

toplantının ana mesajı:

Terörsüz Türkiye sürecini olabilecek en geniş siyasi ve toplumsal mutabakatla ilerletmek niyetindeyiz ifadesi, Erdoğan'ın toplantı sonrasında öne çıkan açıklaması oldu.

vurgular ve değerlendirme:

Erdoğan açıklamasında sürecin uzlaşı ve ortak yaklaşım gerektirdiğine dikkat çekti. Kabine Toplantısı'nın sona erdiği belirtilirken, bu niyet toplantının ana vurgularından biri olarak kaydedildi.

(ANKARA-2 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye sürecini olabilecek en geniş siyasi ve toplumsal mutabakatla ilerletmek niyetindeyiz"