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Gürpınar'a nefes: Deringöz parkı ve havuzuyla mahalleye yeni sosyal alan

Melikgazi Belediyesi, Gürpınar'a Deringöz Parkı ve havuzunu kazandırdı; tanıtım ve pilav şenliğiyle mahalleye yeni dinlenme ve yüzme imkânı sunuldu.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:58

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Gürpınar'a nefes: Deringöz parkı ve havuzuyla mahalleye yeni sosyal alan

Deringöz Parkı ve havuzu tanıtıldı

Melikgazi Belediyesi'nin Gürpınar Mahallesi'ne kazandırdığı Deringöz Parkı ve Havuzu için tanıtım programı ve pilav şenliği gerçekleştirildi.

Başkan Palancıoğlu'nun açıklamaları:

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ilçeye kısa zamanda rekor hizmetler kazandırdıklarını ve ihtiyaçları giderdiklerini belirterek şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte huzurla nefes alabileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği alanları ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Gürpınar’da havuz hep istenen bir talepti. Yaz bitti ama, gelecek sene inşallah burada havuzu güzel bir şekilde faaliyete geçirelim. Önümüzdeki sene haftanın belli günü buraya yüzme hocası gönderelim ve isteyen vatandaşlarımız burada yüzmeyi öğrensinler. Sizlere söz veriyorum. Özellikle çocuklarımız yüzmeyi çok seviyor; Gürpınarlılar burada yüzme dersi alsınlar. Burada bazı ihtiyaçları da tespit ettik, arkadaşlara talimat verdim. İnşallah burayı daha da geliştireceğiz. Mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Bir de buraya çok güzel bir park kazandırdık. İnşallah bütün mahallelerimize de böyle parklar kazandırmaya devam edeceğiz. Tabii buraya bir de doğalgaz getirmiştik. Şu anda doğalgazla ilgili %95 sorunlar çözüldü. Belediye olarak, iyi niyetle mesai arkadaşlarımla birlikte tüm mahallelerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz. En çok Kur’an kursu, cami, sosyal tesis, kütüphane yapan belediyeyiz. Ama bunlar içerisinde en çok yaptığımız hizmet parklardır. 366 adet park yaptık. Yani mahallelerimizin ihtiyaçlarını tek tek gideriyoruz. Borcu olmayan, kredi çekmeyen bir belediyeyiz çok şükür. Bu kadar hizmeti yaparak da Melikgazi’mize büyük katkı sunduk. En çok yaptığımız işlerden bir tanesi de kentsel dönüşüm. 10 farklı bölgede binlerce daire, dükkân üretiyoruz. Modern, yeni mahalleler ortaya çıkartıyoruz. Dolayısıyla kentsel dönüşümde de çok başarılı bir süreci yaşıyoruz. Melikgazi olarak Türkiye’de belki en çok kentsel dönüşüm yapan belediyeyiz. İnşallah bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecek. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Deringöz Parkı ve Havuzu’muzun Gürpınar halkına ve Melikgazi’mize hayırlı olmasını dilerim”

Mahalle muhtarısının teşekkürleri:

Gürpınar Mahalle Muhtarı Mustafa Gül yaptığı konuşmada Başkan Palancıoğlu'na sunulan hizmetler için teşekkür etti.

İLÇENİN ESTETİĞİNE VE YEŞİL ALANLARINA BÜYÜK ÖNEM VEREN MELİKGAZİ BELEDİYESİ’NİN GÜRPINAR...

İLÇENİN ESTETİĞİNE VE YEŞİL ALANLARINA BÜYÜK ÖNEM VEREN MELİKGAZİ BELEDİYESİ’NİN GÜRPINAR MAHALLESİ’NE KAZANDIRDIĞI 'DERİNGÖZ PARKI VE HAVUZU'NUN TANITIM PROGRAMI VE PİLAV ŞENLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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