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Gürsu'da tekstil atıkları gelir kaynağına dönüştü

Gürsu Belediyesi, tekstil atıklarını ayrı toplama ihalesini Artçev ile 36 ay için sonuçlandırdı; 5.087.880 TL kiralama geliri ve çevresel fayda hedefleniyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Gürsu'da tekstil atıkları gelir kaynağına dönüştü

Gürsu Belediyesi tekstil atıklarını gelir ve kaynağa dönüştürüyor

Gürsu Belediyesi, ilçe genelinde kullanılmış kıyafet, ayakkabı ve benzeri tekstil ürünlerinin kaynağında ayrı toplanması çalışmalarını sürekli hâle getirerek yeni ihale sürecini tamamladı. Belediye, düzenlenen ihale sonucunda Artçev Geri Dönüşüm İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile 36 ay süreli sözleşme imzaladı.

Mustafa Işık konuyla ilgili, "Sözleşme kapsamında belediyemize 5.087.880 TL tutarında kiralama geliri sağlanırken, ilçemizde tekstil atıklarının düzenli toplanması ve çevresel faydaya dönüştürülmesine yönelik somut adımımızı bu sene de atmış oluyoruz" dedi.

nasıl işleyecek:

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde kullanmadıkları giyim, ayakkabı, oyuncak, çanta, nevresim ve benzeri tekstil atıklarını belirlenen kumbaralara bırakacak. Bu kumbaralar belirli aralıklarla boşaltılıp toplanacak, toplanan atıklar sınıflandırılarak geri dönüşüm sürecine alınacak veya kullanılabilecek durumda olanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

çevresel ve ekonomik kazanımlar:

Proje ile geri dönüşüm verimliliğinin artması, doğal kaynakların korunması ve karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor. Toplanan tekstiller hem hammadde olarak yeniden üretime kazandırılabilecek hem de kullanılabilir durumda olanlar sosyal yardımlaşma amaçlı dağıtılacak. Böylece depolama sahalarının ömrü uzayacak, sıfır atık hedefleri desteklenecek ve belediyeye doğrudan ekonomik gelir sağlanacak.

Sıfır atık uygulamalarında öncü projeler yürüten Gürsu Belediyesi, bu adımla çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunmayı ve yerel ekonomiye destek vermeyi amaçladığını belirtiyor.

GÜRSU BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE KULLANILMIŞ KIYAFET, AYAKKABI VE BENZERİ GİYSİLERİN KAYNAĞINDA...

GÜRSU BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE KULLANILMIŞ KIYAFET, AYAKKABI VE BENZERİ GİYSİLERİN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI İÇİN DAİMİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARI İÇİN YENİ İHALE SÜRECİNİ TAMAMLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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