Gürültü uyarısı Esenyurt'ta kavgaya dönüştü; eşi bıçakla sokağa indi

Olayın gelişimi:

Gece saatlerinde Üçevler Mahallesi'nde yaşanan kavgada, sokakta gürültü yapan gençleri uyaran bir kadın ile grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre tartışma sırasında genç kızlardan birinin kadına küfür ve hakarette bulunduğu söylendi. Durumu duyan kadının eşi, bir süre sonra elinde bıçak ile sokağa inerek araya girme niyetiyle olaya müdahale etti.

Müdahale ve yaralanma:

Çıkan arbede görüntülerine göre öfkeli adam ile genç kız arasında kısa süreli bir arbedeye dönüşürken, genç kızın yere düştüğü görüldü. Olay sırasında tartışmaya karışan genç kızın aynı binada yaşayan bir kişiyi de bıçakla yaraladığı öne sürüldü; bu iddia, bölgedekiler tarafından polise iletildi. Görgü tanıkları, olay anında korku ve paniğin hakim olduğunu aktardı.

Görüntüler ve soruşturma:

Yaşanan anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı ve söz konusu görüntüler olayın tespitinde delil olarak kullanılıyor. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma başlattı. Yetkililer, olayla ilgili yaralanma ve hakaret iddialarını araştırıyor; soruşturma devam ediyor.

İSTANBUL ESENYURT’TA GÜRÜLTÜ NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMADA ORTALIK KARIŞTI. BİR KADIN GÜRÜLTÜ YAPAN GENÇLERİ UYARIRKEN, KIZLARIN TEPKİ GÖSTERMESİ ÜZERİNE EŞİ BIÇAKLA SOKAĞA İNDİ. ÖFKELİ ADAMIN GENÇ KIZLARI YERE ATTIĞI GÖRÜLÜRKEN, OLAYDA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞAN BİRİNİN DE BIÇAKLANDIĞI ÖĞRENİLDİ. O ANLAR İSE KAMERAYA YANSIDI.