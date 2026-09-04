Gurur veren müdahale: iskeleye tırmanıp Türk bayrağını düzeltti

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar kasabasında rüzgâr nedeniyle ters dönen Türk bayrağını gören Ramazan Koç, müdahale etmek için yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki inşaat iskelesine çıktı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

olayın gelişimi:

Koç, yapımı devam eden fabrikanın yanından geçerken iskelede asılı bulunan bayrağın ters döndüğünü fark etti. İçinde rahatsızlık hissettiği bayrağın o şekilde dalgalanmasına gönlü razı olmayan Koç, hiç tereddüt etmeden iskeleye tırmandı ve bayrağı düzeltti. Bayrağın yeniden düzgün dalgalanmaya başlaması çevredeki vatandaşların takdirini topladı ve gurur veren görüntüler oluştu.

koç'un açıklaması:

Koç yaşadıklarını şöyle anlattı: "Karapınar kasabasında bir fabrika inşaatının yanından geçerken iskelede asılı olan bayrağın ters döndüğünü gördüm. İçim rahat etmedi. O bayrağı düzeltmem gerektiğini düşündüm. Hiç tereddüt etmeden yaklaşık 8-10 metre yüksekliğindeki büyük inşaat iskelesine tırmanarak bayrağı düzelttim. Bayrağın o şekilde dalgalanması bizim ve Türk milleti için çok önemli bir an, çok önemli bir gurur. Bayrağımızın düzgün şekilde dalgalandığını görmek beni çok mutlu etti"

Olay, Türk bayrağına duyulan sevgi ve saygının somut bir örneği olarak değerlendirildi; müdahale hem cep telefonu görüntüleriyle kayda geçti hem de çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

Ters dönen Türk bayrağını görünce dayanamadı, 10 metre yüksekliğindeki iskeleye tırmandı