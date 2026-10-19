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Muğla’da yürütülen operasyonlarda haklarında ceza kararı bulunanlar dahil 124 kişi yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü, 12-19 Ekim’de yürüttüğü çalışmalarda 36’sı kesinleşmiş ceza ile toplam 124 aranan şahsı yakaladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 19:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muğla’da yürütülen operasyonlarda haklarında ceza kararı bulunanlar dahil 124 kişi yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü'nün 12-19 Ekim dönemindeki çalışmaları sonuç verdi

Muğla genelinde 12-19 Ekim tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, toplam 124 kişinin yakalandığı açıklandı. Yakalananlar arasında 36 kişinin hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, diğer 88 kişinin ise ifadeye yönelik yakalama emriyle arandığı belirtildi.

Hapis cezalarının dağılımı:

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların ceza aralığına göre dağılımı şöyle gerçekleşti: 2 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 18 kişi, 5 yıla kadar aranan 10 kişi, 10 yıla kadar aranan 6 kişi ve 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı.

Fethiye'deki iki ağır suçtan yakalamalar:

Çalışmalar kapsamında, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kasten öldürme suçundan 17 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahıs ile yakın akrabayı öldürme suçundan 20 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan bir diğer şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

MUĞLA GENELİNDE 12-19 EKİM TARİHLERİ ARASINDA ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN...

MUĞLA GENELİNDE 12-19 EKİM TARİHLERİ ARASINDA ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 36 KİŞİ İLE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN İFADEYE YÖNELİK YAKALAMA EMRİ BULUNAN 88 KİŞİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 124 ŞAHIS YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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