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Dönüşümde adil yük paylaşımı: çalışanların beceri ve istihdamı korunacak

Işıkhan, COP31 öncesi panelde yeşil ve dijital dönüşümde adil geçiş vurgusu yaptı; çalışanlara beceri, koruma ve istihdam desteği verileceğini söyledi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 17:09

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Dönüşümde adil yük paylaşımı: çalışanların beceri ve istihdamı korunacak

Bakan Işıkhan, adil geçişi çalışan odaklı yönetme mesajı verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'COP31’e Giderken Emek Dünyasının Ortak Gündemi' programında yaptığı konuşmada, dönüşümün maliyetinin çalışanların omuzlarına yüklenmemesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin Kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31 öncesi düzenlenen programda, çalışma hayatında adil geçiş, sosyal taraflar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve dönüşümün istihdama etkileri ele alındı.

Strateji ve hedefler:

Işıkhan, gelecek ay Mardin'de tanıtılacak olan Ulusal Adil Geçiş Stratejisi'nin hazırlık süreçlerinin panelde gündeme geldiğini belirtti. Panelde paylaşılacak fikirlerin strateji için önemli bir temel teşkil edeceğine inandığını söyleyen bakan, stratejinin temel hedeflerini şu şekilde özetledi: yeşil ve dijital dönüşümün istihdam üzerindeki etkilerini önceden öngörmek, çalışanlara yeni beceriler kazandırmak, istihdam kayıplarına karşı koruyucu mekanizmaları güçlendirmek ve dönüşümün sağladığı fırsatların toplumun tüm kesimlerine adil şekilde yayılmasını sağlamak.

Işıkhan, dönüşüm sürecinde çalışanların yalnız bırakılmaması gerektiğini; yeni beceriler, istihdam imkânları ve koruyucu önlemlerle uyum sürecinin kolaylaştırılacağını ifade etti. Bakan, adil geçiş anlayışını emeğin korunması, insan onurunun gözetilmesi ve sosyal adaletin güçlendirilmesi şeklinde tanımladı.

Uygulama ve sosyal diyalog:

Bakan konuşmasında yeşil ve dijital dönüşümün özellikle yoğun kaynak kullanan ve çevre kirliliğine yol açan sektörlerde üretim süreçlerini, çalışma biçimlerini ve mesleki becerileri değiştirdiğine dikkat çekti. Yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve yapay zekâ gibi alanlarda yeni istihdam fırsatları ortaya çıkarken mevcut işlerin dönüşebileceğini, bu süreçte teknolojiye erişimi sınırlı kesimler ve belirli bölgelerin daha fazla zorlukla karşılaşabildiğini belirtti.

Uygulamaya ilişkin adımlar da programda paylaşıldı: İŞKUR aracılığıyla yeşil işlere ve yeni mesleklere yönelik mesleki eğitimler düzenleniyor; Mesleki Yeterlilik Kurumu ise dönüşümün gerektirdiği yeni mesleklere ilişkin standartlar geliştiriyor. Bakan, 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında işgücünün beceri uyumunu sağlamak için politika eksenleri oluşturduklarını ve risk altındaki çalışanların istihdamda kalmalarını temin edecek tedbirlerin alındığını kaydetti.

Işıkhan ayrıca adil geçiş sürecinde paydaşlar arasında iş birliği ve koordinasyonun önemine işaret ederek, stratejinin hazırlanmasında sosyal taraflar, kurumlar, meslek kuruluşları ve akademisyenlerin katkılarının bulunduğunu; uygulanma aşamasında izleme ve değerlendirme mekanizmalarının işletileceğini belirtti. Bakan, adil geçişin sağlanmasında sendikalar, işveren örgütleri ve diğer paydaşlarla istişareyi ve sosyal diyaloğu güçlendirmenin kararlılık gerektirdiğini vurguladı.

Program, Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından İklim Değişikliği ve İkiz Dönüşümün Çalışma Hayatına Etkileri Paneli ile devam etti. Panele HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak katıldı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, ‘COP31&#039;E GİDERKEN EMEK DÜNYASININ ORTAK GÜNDEMİ&#039;...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, ‘COP31'E GİDERKEN EMEK DÜNYASININ ORTAK GÜNDEMİ' PROGRAMINDA KONUŞTU

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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