Keçiörengücü dış sahada Diouf'la kazandı, Karagümrük son dakikada umutlandı

maç özeti: Keçiörengücü 2-1 galip

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanan karşılaşmada Ankara Keçiörengücü, konuk olduğu Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Maçın dönüm noktalarını Diouf'un 45. ve 65. dakikadaki golleri ile Ramazan Civelek'in 77. dakikadaki golü belirledi.

maçın akışı ve kilit anlar:

Karşılaşma boyunca tempo yüksek olmasına karşın ilk ciddi tehlike 37. dakikada geldi; Raice'in ceza sahasına girip çektiği şut direkten döndü ve Karagümrük savunmasına nefes aldırmadı. Buna rağmen devrenin son anlarında Diouf, 45. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde tamamlayıcı vuruşuyla Keçiörengücü'nü öne geçirdi.

İkinci yarıda iki ekip de pozisyon üretmeye devam etti; 47. dakikada Emre Akbaba'nın yakın köşeye attığı şut az farkla auta çıktı. 52. dakikada ise kaleci Silvestri'nin kurtarışıyla Karagümrük savunması sıkıntıyı atlattı. 65. dakikada Diouf, savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşla farkı ikiye taşıdı.

Karagümrük maçı bırakmadı; 77. dakikada Ramazan Civelek'in sağ çaprazdan attığı gol savunmadan seken topun yeniden önünde kalmasıyla geldi ve skor 2-1 oldu. Uzatma anlarında Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta Pesic'in kafa vuruşu üst direğe çarparak Karagümrük'e beraberlik için son umudu sağladı ancak dönen top gol olmadı.

kadrolar, değişiklikler ve disiplin:

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Sezgin Çınar, Arif Dilmeç

Fatih Karagümrük: Silvestri, Muhammed Sarıkaya, Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Candan Başkale, Onogo (Dorukhan Toköz dk. 66), Siopis (Doh dk. 46), Josh Esen (Ramazan Civelek dk. 66), Emre Akbaba, Ahmed Traore, Cenk Tosun (Pesic dk. 66). Yedekler: Batuhan Şen, Robin Yalçın, Barış Kalaycı, Tiago Çukur, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp. Teknik Sorumlu: Selçuk Tarakcı.

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Keskin, Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş (Duhan Aksu dk. 90+4), Erkam Develi (Oğuzhan Ayaydın dk. 85), İbrahim Akdağ, Roshi (Herculano Nabian dk. 63), Raice (Jefferson dk. 46), Ezeh (Fofana dk. 63), Diouf. Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Ömer Faruk Demirel, Enes Yılmaz, Halil Can Ayan. Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz.

Goller: Diouf (dk. 45, 65) — Ankara Keçiörengücü; Ramazan Civelek (dk. 77) — Fatih Karagümrük.

Sarı kartlar: Ahmed Traore, Candan Başkale, Siopis (Fatih Karagümrük); Wellington, Mehmet Erdoğan, Süleyman Luş (Ankara Keçiörengücü).

Maç, Keçiörengücü'nün etkili kontra atakları ve Diouf'un bitiriciliğiyle sonuca giderken, Karagümrük'ün arka arkaya pozisyonları ve son bölümlerdeki baskısı skoru değiştirmeye yetmedi. Değişiklikler maçın temposunu etkiledi; özellikle her iki takımın 66. dakikadaki hamleleri oyunun son bölümünde belirleyici oldu.

TRENDYOL 1. LİG’İN 11. HAFTASINDA FATİH KARAGÜMRÜK, KONUK ETTİĞİ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ’NE 2-1 MAĞLUP OLDU.