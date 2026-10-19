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Gebze sel felaketinde kaybolan Doğan Arslan'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi

Gebze'de araçta sele kapılarak kaybolan Doğan Arslan'ın cesedi Pendik Göçbeyli'de bulundu; Adli Tıp'taki otopsi sonrası cenaze yakınlarına teslim edildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 19:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gebze sel felaketinde kaybolan Doğan Arslan'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi

selde kaybolma ve arama çalışmaları:

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kadılla Mahallesi'nde bir araç içinde sele kapılarak sürüklenen üç kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtulurken, iki kişi kayboldu. Olay sonrası Kocaeli ve İstanbul Pendik jandarma ekipleri ile itfaiye, sağlık ekipleri, AFAD ve su altı arama kurtarma timleri bölgede arama çalışmalarına başladı.

ekiplerin müdahalesi ve buluntunun yeri:

Ekipler, özellikle Pendik Göçbeyli köyü çevresinde dere yatakları ve kıyı şeritlerinde yoğun şekilde arama yaptı. Dün gündüz saatlerinden itibaren süren çalışmalarda, selde kaybolan Doğan Arslan sabah saatlerinde dere kenarına yakın bir bölgede bulundu.

adli tıp ve teslim süreci:

Cansız beden, önce Adli Tıp Kurumuna götürülerek otopsi işlemlerine tabi tutuldu. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Doğan Arslan'ın cenazesi resmi işlemler tamamlanıp yakınlarına teslim edildi.

Gebze’de selde kaybolan Doğan Arslan&#039;ın cenazesi ailesine teslim edildi

Gebze’de selde kaybolan Doğan Arslan'ın cenazesi ailesine teslim edildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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