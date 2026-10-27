Güven tuzağı: polis kılığına girenler 70 yaşındaki kadının 1,2 kilo altınını teslim ettirdi

Diyarbakır'da telefon dolandırıcılığı iddiası

Diyarbakır'da kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin hedefi olan 70 yaşındaki bir kadın, şebekenin aileye ait ayrıntıları sıralayarak kurduğu ikna süreci sonucu evde saklı bulunan 1 kilo 200 gram 22 ayar altınları elden verdi. Olayın ardından yapılan çalışma sonucu birden fazla zanlı tespit edilip yakalandı, tutuklama işlemleri gerçekleştirildi. Altınların akıbetine ilişkin soruşturma ise savcılık ve emniyet gözetiminde sürdürülüyor.

Modus operandi: aile bilgileriyle güven inşa ettiler:

Olay, 14 Ekim sabahı gerçekleşti. Şüpheliler telefonda kendilerini Kayapınar Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak tanıtarak, mağdurun yakınlarının kimlikleri, meslekleri ve geçmişte yaşanmış olaylara dair ayrıntıları tek tek sıraladı. Kızının adı, çalıştığı kurum, bölüm ve hatta daha önce yaşanan 2017 tarihli dolandırıcılık olayı gibi kişisel bilgiler kadına tekrarlanarak güven tesis edildi.

Mağdurun sağlık personeli kızı Esma Aslan, annesinin uzun süre telefonla meşgul olduğunu fark eden yakınlarının uyarısıyla olaydan haberdar oldu. Aslan, dolandırıcıların önce aileye ilişkin doğrulanabilir bilgiler vererek annesini inandırdıklarını, ardından evdeki altınların yerini adım adım söylettirdiklerini anlattı. Şüpheliler, anneye çekmeceler, dolaplar ve baza altı gibi noktaları kontrol ettirip kutular içindeki bilezik ve ziynetleri tek tek dışarı çıkarttırdı; bunları özel mendille silip çantaya koymasını istedi.

Aslan'ın aktardığına göre kapıya gelen kişi de kendisini polis olarak tanıttı; mağdur kapıyı açıp elindeki çantayı teslim etti. Dolandırıcılar ile mağdur arasında saatler süren telefon trafiği devam etti; şüpheliler, operasyon halinde olduklarını söyleyip mağdurun aramalarını kısıtladı ve yönlendirmeye devam etti.

Polis çalışması, yakalama ve soruşturma:

Ailenin şikâyeti üzerine Kayapınar bölgesinde yapılan soruşturmada, kısa sürede civar güvenlik kameralarından şüphelilerin görüntüleri tespit edildi. Kameralarda zanlıların apartmandan ellerinde çanta ile çıkmaları ve çantayı birbirlerine vermeleri kayıt altına alındı. Asayiş ekiplerinin çalışmasıyla birkaç şüpheli yakalanıp savcılık işlemlerinin ardından tutuklandı. Yetkililer, soruşturmanın gizlilik ilkesi gereği altınların akıbeti hakkında ayrıntı vermiyor.

Mağdurun kızı Esma Aslan, annenin 2017'de de benzer bir telefon dolandırıcılığına maruz kaldığını ve o dönemde de şebekenin hangi kuruluşta çalıştığı gibi kişisel bilgileri bildiğini belirtti. O yıllarda Dicle Üniversitesi'nde görevde olduğu bilgisinin de kullanıldığını söyleyen Aslan, bu ve benzeri vakalarda içeriden veya çevreden bilgi sızdırılmasına dikkat çekti.

Aslan, ilk olayda da emniyet ve medya kanallarının devreye girmesiyle zanlıların yakalanıp paranın geri alındığını hatırlatarak, bu olayın tek kişilik bir girişim olmadığını, daha geniş bir şebekeyle bağlantılı olabileceğini vurguladı. Savcılık soruşturması ve emniyetin çalışmaları devam ediyor; zanlı sayısının artabileceği ve delil incelemelerinin sürdüğü bildiriliyor.

Önemli not: Olayla ilgili tüm iddialar soruşturma sonucu netlik kazanacaktır. Yetkililer soruşturma ve kamu güvenliği açısından soruşturmanın ayrıntılarını paylaşmamayı sürdürüyor.

ESMA ASLAN