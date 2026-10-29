Dar boşlukta umut: posta kutusuna sıkışan kedi Battalgazi'de kurtarıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir apartmanın posta kutusuna sıkışan kedi, çevredekilerin fark etmesiyle kurtarıldı. Olay, Göztepe Mahallesi Tutoğlu Sokak'ta gerçekleşti.

müdahale ve kurtarma:

Posta kutusuna sıkıştığını görenler tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, kısa süren bir çalışma sonrası kediyi bulunduğu dar alandan çıkardı. Ekiplerin müdahalesi, olası yaralanmaların önüne geçilmesini sağladı.

komşulardan teşekkür:

Apartman sakinleri kurtarma çalışmasının ardından ekiplerin çabalarına teşekkür etti. Olay, mahalle sakinleri arasında dayanışma örneği olarak değerlendirildi ve hayvanların güvenliği konusunda dikkat çekti.

Yetkililer ve apartman yöneticileri, benzer durumlarda profesyonel ekiplerden yardım alınmasının önemine işaret etti ve itfaiye ile acil yardım hatlarının doğru kullanılması çağrısında bulundu.

MALATYA'NIN BATTALGAZİ İLÇESİNDE BİR APARTMANIN POSTA KUTUSUNA SIKIŞAN KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.