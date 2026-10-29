Kızıltepe'de bakım anında asansör kabini çöktü, iki işçi yaralandı

Kızıltepe'de asansör kazası

Kızıltepe ilçesinde bir iş merkezinde yapılan asansör bakımı sırasında kabinin çökmesi sonucu iki işçi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayın meydana geldiği yer:

Olay, İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinde gerçekleşti. Asansör bakımı esnasında halatın kopması sonucunda kabin çöktü ve üzerinde çalışan personel zarar gördü.

Yaralılar ve müdahale:

Kabin üzerinde bulunan R.G. (25) ve M.A. (30) yaralandı. İhbar üzerine gelen ekipler yaralılara sağlık müdahalesinde bulundu ve her iki kişi de Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre R.G.'nin durumu ağır.

Kaza ile ilgili ayrıntılar ve nedenine dair resmi açıklama bekleniyor. Olayın ardından bölgede ilk müdahale ve taşıma işlemleri kısa sürede tamamlandı.

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE ASANSÖR KABİNİNİN ÇÖKMESİ SONUCU 2 İŞÇİ YARALANDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK, İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.