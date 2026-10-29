Akdeniz'de yağmur sonrası aksiyon: ekipler 6 mahallede tahliyeye başladı

Akdeniz'de sağanak sonrası müdahale

Mersin'in Akdeniz ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Akdeniz Belediyesi ekipleri, oluşan su baskınlarına anında müdahale etti. Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarları değerlendirerek koordineli şekilde sahada çalıştı.

Müdahalenin kapsamı:

Yağış sonrası yapılan tespitler ve vatandaş bildirimleri doğrultusunda ekipler toplam 10 ayrı noktada çalışma gerçekleştirdi. Su baskını yaşanan ev, iş yeri ve avlularda motopomplar ve kepçeler kullanılarak biriken yağmur suları tahliye edildi. Müdahale yapılan bölgeler arasında Gündoğdu, Hal, Müfide İlhan, Çay, Karacailyas ve Dikilitaş mahallelerinin farklı sokakları bulunuyor.

Alınan önlemler ve hazırlık durumu:

Ekipler, uygun noktalarda suyun yönünü değiştirmek ve taşkınları önlemek amacıyla setler oluşturdu. Ayrıca olası yol çökmeleri ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı araç, gereç ve ekipmanlarla hazır bekleyen ekiplerin çalışmaları, yağışın seyrine göre kesintisiz sürdürüldü. Akdeniz Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep ve ihbarlara hızlı müdahale ederek can ve mal güvenliğini korumaya devam edeceğini bildirdi.

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE BAZI EV, İŞ YERİ VE AVLULARDA SU BASKINLARI YAŞANDI. AKDENİZ BELEDİYESİ EKİPLERİ, 6 MAHALLEDE 10 AYRI NOKTADA ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİREREK MOTOPOMPLAR YARDIMIYLA YAĞMUR SULARINI TAHLİYE ETTİ.