Dolar 49,8326 +0,06%
Euro 55,6888 +0,20%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.472,54 -0,29%
EUR/USD 1,1156 -0,01%
Brent Petrol 109,90 -1,56%
--°

Akdeniz'de yağmur sonrası aksiyon: ekipler 6 mahallede tahliyeye başladı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde etkili sağanak sonrası belediye ekipleri, 6 mahallede 10 noktada motopomplarla su tahliyesi yaparak mağduriyeti giderdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 16:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Akdeniz'de yağmur sonrası aksiyon: ekipler 6 mahallede tahliyeye başladı

Akdeniz'de sağanak sonrası müdahale

Mersin'in Akdeniz ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Akdeniz Belediyesi ekipleri, oluşan su baskınlarına anında müdahale etti. Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarları değerlendirerek koordineli şekilde sahada çalıştı.

Müdahalenin kapsamı:

Yağış sonrası yapılan tespitler ve vatandaş bildirimleri doğrultusunda ekipler toplam 10 ayrı noktada çalışma gerçekleştirdi. Su baskını yaşanan ev, iş yeri ve avlularda motopomplar ve kepçeler kullanılarak biriken yağmur suları tahliye edildi. Müdahale yapılan bölgeler arasında Gündoğdu, Hal, Müfide İlhan, Çay, Karacailyas ve Dikilitaş mahallelerinin farklı sokakları bulunuyor.

Alınan önlemler ve hazırlık durumu:

Ekipler, uygun noktalarda suyun yönünü değiştirmek ve taşkınları önlemek amacıyla setler oluşturdu. Ayrıca olası yol çökmeleri ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı araç, gereç ve ekipmanlarla hazır bekleyen ekiplerin çalışmaları, yağışın seyrine göre kesintisiz sürdürüldü. Akdeniz Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep ve ihbarlara hızlı müdahale ederek can ve mal güvenliğini korumaya devam edeceğini bildirdi.

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE BAZI EV, İŞ YERİ VE AVLULARDA SU...

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE BAZI EV, İŞ YERİ VE AVLULARDA SU BASKINLARI YAŞANDI. AKDENİZ BELEDİYESİ EKİPLERİ, 6 MAHALLEDE 10 AYRI NOKTADA ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİREREK MOTOPOMPLAR YARDIMIYLA YAĞMUR SULARINI TAHLİYE ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adana'da bir bulvar çöktü: araçlar çukura saplandı
images

Budakören şelalesinde kaya duvarında dalgalanan dev Türk bayrağı
images

Turgutlu'da Türkmen Yolu sıcak asfaltla esnafa rahatlık getiriyor
images

Ömerli Barajı'nda oltalar en büyük sazanı yakalamak için yarıştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ahmet Yavuz: Ziraat Türkiye Kupası'nda Karaköprü için onurlu bir gündü

Kapadokya'da peribacasının çöküşü: kurtarma ekipleri sahada

Gençlerbirliği kupada rakibine geçit vermedi: 5-0'lık net galibiyet

Marmaris’te gençliğin geleceği için bilim ve teknoloji ön planda

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek