Kapadokya'da peribacasının çöküşü: ekipler kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

Peribacasının çöküşü ve ilk müdahale:

Nevşehir'in Göreme beldesinde bulunan bir peribacası çöktü. Olayın ilk haberleri, bölgede hem ölü hem de yaralıların olduğu yönündeydi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler arasında AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık personeli bulunuyor. Bölgedeki çalışmaların koordinasyonu için kriz masası kuruldu ve yaralanan 3 kişinin hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Arama kurtarma çalışmaları:

Ekipler, çökmenin yaşandığı alanlarda arama ve kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. İlk bilgilere göre kayaların altında cenazelerin olduğu yönünde bilgiler edinildi; bu durum ekiplerin çalışma hızını ve yöntemlerini etkiliyor. Çalışmaların güvenli şekilde yürütülmesine öncelik veriliyor.

Yetkililerin durumu ve takip:

Bölgeye gelen Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Resmi makamlar ve görevli ekipler, olay yerinde inceleme ve müdahaleyi sürdürüyor; gelişmeler doğrultusunda kamuoyu bilgilendirilecek.

Ekiplerin çalışmaları devam etmekte olup, yetkililerden gelen yeni bilgiler doğrultusunda durumla ilgili açıklamalar takip ediliyor.

NEVŞEHİR'İN GÖREME BELDESİNDE PERİBACASI ÇÖKTÜ. İLK BİLGİLERE GÖRE ÖLÜ VE YARALILARIN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.