İnegöl'de iki gün üst üste parkta cüzdan bulan gençlerin duyarlı davranışı, belediyenin güvenlik sistemi sayesinde kısa sürede sonuca ulaştı. Olayda, gençlerin kameraya el sallayıp zabıta ekiplerini bilgilendirmesi dikkat çekti.

Olayın gelişimi:

Parkta vakit geçiren Ayberk Bilgili (15) ve arkadaşları, bir bankta unutulmuş cüzdanı fark etti. Cüzdanı sahibine ulaştırmak isteyen gençler, parktaki güvenlik kamerasının önüne geçip el sallayarak belediye ekiplerinin dikkatini çekti. İzleme merkezindeki görevlinin kameralardan gençleri görmesi üzerine sistemin sunduğu imkanlarla hızlı iletişim kuruldu.

İzleme ve Değerlendirme Merkezi personeli, sistemin çift yönlü sesli iletişim özelliğini kullanarak gençlerle konuştu ve buldukları yerde beklemelerini istedi. Kısa sürede parka gelen zabıta ekipleri, cüzdanı gençlerden teslim alarak sahibine ulaştırdı.

güvenli park sistemi ve müdahale:

İnegöl Belediyesi tarafından hayata geçirilen Güvenli Park Sistemi kapsamında parklar, 7 gün 24 saat İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından takip ediliyor. Sistem, kameralar üzerinden anlık görüntü ve ses iletişimi kurulmasına olanak tanıyarak ihtiyaç halinde zabıta ekiplerinin hızlı yönlendirilmesini sağlıyor.

Olayı yaşayan gençlerden Ayberk Bilgili, "Arkadaşlarla parkta oturup çekirdek, kola yapıyorduk. Sonra arkadaşımla şakalaşırken yerde bir cüzdan olduğunu fark ettik. Cüzdanı alıp kameralara gösterdik. Zabıta arkadaşlar geldi, cüzdanı bizden teslim aldı" sözleriyle süreci anlattı. Gençler, iki gün arayla benzer davranışı sergileyerek buldukları eşyaları sahibine ulaştırdıklarını belirtti.

İki gün üst üste aynı duyarlılığı gösteren gençlerin tutumu, çevredekiler ve belediye yetkilileri tarafından örnek vatandaşlık davranışı olarak değerlendirildi.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE PARKTA BULDUKLARI CÜZDANI SAHİBİNE ULAŞTIRMAK İÇİN HAREKETE GEÇEN 15 YAŞINDAKİ GENÇLER, DUYARLI DAVRANIŞLARIYLA BİR KEZ DAHA TAKDİR TOPLADI. İKİ GÜN ÖNCE DE BENZER BİR OLAYDA ÖRNEK DAVRANIŞ SERGİLEYEN GENÇLER, BU KEZ DE GÜVENLİK KAMERASINA EL SALLAYARAK BELEDİYE EKİPLERİNE ULAŞTI VE CÜZDANIN SAHİBİNE TESLİM EDİLMESİNİ SAĞLADI.