Yarışma ve sonuçları:

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen Cengaver Asayiş Komando Yarışması, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda ilk kez gerçekleştirildi. Yarışma sonunda dereceye giren katılımcılara ödüllerini Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı verdi.

Parkurlar ve komandoların gösterdiği performans:

Paylaşılan görüntülerde komandoların zorlu parkurlarda ortaya koydukları azim, disiplin ve sarsılmaz takım ruhu dikkat çekti. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya paylaşımında "Yorulmak var ama yılmak yok; zorlanmak var ama vazgeçmek yok" ifadesi kullanıldı ve komandoların milletin huzurunu kendi huzurlarının üstünde tutma vurgusu öne çıkarıldı.

Komutanın mesajı:

Paylaşımda ayrıca Orgeneral Ali Çardakcı'nın sözlerine yer verildi: "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Ayaklarınıza taş değdirmesin. Gücünüze güç, cesaretinize cesaret katsın". Bu sözler, etkinlikte sergilenen birlik ve kararlılık ruhunu pekiştirdi.

Organizasyon, Türk Jandarmasının gücünü, kararlılığını ve mücadele ruhunu sahada gösterdiği bir etkinlik olarak kayda geçti. Kurumun paylaşımlarında ayrıca "Gücümüz birliğimizden, cesaretimiz inancımızdan, kararlılığımız milletimize olan bağlılığımızdan geliyor" ifadesi ile vurgulanan değerler ön planda oldu.

Cengaver Asayiş Komando Yarışması tamamlandı