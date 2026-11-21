Gönül sofrası Sivas'ta dayanışma köprüsü kurdu

Sivas'ta faaliyet gösteren Bir El De Sen Uzat gönüllü yardım ekibi, ihtiyaç sahipleri için düzenlediği 'Gönül Sofrası' kahvaltısında ailelerle bir araya geldi. Etkinlik, katılımcılardan toplanan gelirlerle yetim, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmayı hedefledi.

etkinliğin amacı ve işleyişi:

Katılımcıların bağışlarıyla elde edilen gelirler, ekip tarafından yıl içinde belirli aralıklarla yapılan faaliyetlere kaynak oluşturuyor. Kamu kurumlarıyla istişare halinde hareket eden ekip, ihtiyaç sahibi ailelere odun, kömür, eşya ve hastane hizmeti gibi çeşitli destekler sağlıyor. Bu yaklaşım hem maddi ihtiyaçları karşılamayı hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bir El De Sen Uzat Yardım Ekibi Onursal Başkanı Ahmet Özaydın etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Bir El De Sen Uzat gönüllü yardım ekibi zaman zaman toplum yararına yetim öncelikli, böyle kahvaltılar düzenler. Bu kahvaltılardan elde edilen geliri öncelikle yetimlerin, engellilerin ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını karşılamak üzere kullanır. Bizler yıl içerisinde 3-4 defa bu şekilde bir faaliyette bulunuruz. Bundan dolayı da hem dayanışmanın hem de yardımlaşmanın önemini dostlarımız ve aileler öğrenmiş oluyor ve bize daha fazla yardım geliyor. Çünkü bu etkinlik önemli bir dayanışma ve paylaşım örneği" dedi.

gelecek planları ve gençlere yönelik hedefler:

Etkinliğin ardından Özaydın, ekibin önümüzdeki çalışmasında önceliği gençlere vereceklerini aktardı. Amacı, kötü alışkanlıklarla mücadele eden gençlere destek sağlamak ve sorunun kökten çözümü için kurumlarla işbirliği yapmak. Özaydın, "Biz grup olarak bir ailenin bir insanın ne sorunu varsa yakından ilgileniyoruz. Bize ihtiyaç sahibinin muhtarı, komşusu haber veriyor ve biz hızlı bir şekilde ekip olarak adrese giderek ailenin durumuna bakıyoruz. Daha sonra kişinin ve ya ailenin odun, kömür, eşya ve hastane gibi ne ihtiyacı varsa müdahale ediyoruz ve çevremizi devreye sokarak faydalı hizmetler yapıyoruz. Ben ve ekibimizin çevresinin vasıtasıyla bu yardımlarımızı on iki ay boyunca sürdürüyoruz. Şimdi ki hedefimiz daha çok gençlerin bir takım problemlerini çözmek amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüyle ve diğer ilgili kurumlarla istişare ederek gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmanın yolunu arayacağız. Şu an Türkiye ve Sivas’ta gerçekten bu anlamda ciddi bir sıkıntı var. gençler kolaylıkla kötü alışkanlıklara bulaşabiliyorlar" diye konuştu.

Ekibin yaptığı çalışmalar, yerel ağlarla hızlı müdahale ve düzenli organizasyonlarla sürüyor; yetkililer ve toplum temsilcileriyle kurulan iletişim sayesinde ihtiyaçların tespiti hızlanıyor. Bir El De Sen Uzat ekibi, benzer etkinlikleri sürdürerek dayanışmayı canlı tutmayı hedefliyor.

AİLELERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAHVALTI PROGRAMINDAN ELDE EDİLECEK GELİRLERİN YETİM, ENGELLİ VE İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN GEREKSİNİMLERİNİN KARŞILANMASINDA KULLANILACAĞI BELİRTİLDİ.