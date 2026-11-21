Cenaze töreni:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat’ın annesi Bayram Polat (91), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhumenin cenaze namazı, Kahramanmaraş'taki Abdülhamit Han Camii’nde öğle namazının ardından kılındı.

Törene katılanlar:

Cenaze törenine, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bakan yardımcıları ve protokol üyeleri katıldı. Törene ayrıca Abdülkadir Polat’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş da iştirak etti.

Son yolculuk ve taziyeler:

Namazın ardından merhume, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Tören sonrasında Bakan Yumaklı ve beraberindeki bakan yardımcıları, Abdülkadir Polat ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan Yumaklı, Bakan Yardımcısı Polat'ın annesinin cenazesine katıldı