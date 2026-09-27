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Güvenlik kamerasına yansıdı: Manavgat'ta yaya geçidinde çarpma sonucu ağır yaralanma

Manavgat'ta İbrahim Söze Caddesi'nde dün gece 23.10'da yaya geçidindeki Halil K.'ye motosiklet çarptı; yaralı yoğun bakımda, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 16:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Güvenlik kamerasına yansıdı: Manavgat'ta yaya geçidinde çarpma sonucu ağır yaralanma

Güvenlik kamerasına yansıdı: Manavgat'ta yaya geçidinde çarpma sonucu ağır yaralanma

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Söze Caddesi'nde dün gece saat 23.10'da meydana gelen kazada bir yaya ağır yaralandı. Olay, Sarı Köprü istikametinden İman Hatip lisesi istikametine seyir halindeki motosikletin yaya geçidinden geçen kişiye çarpması sonucu gerçekleşti.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerinde müdahale etti. Motosikleti kullananın Osman Z., çarpılan yayanın ise Halil K. olduğu belirtildi. Olayın tüm anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza anı ve görüntüler:

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin yaya geçidinde bulunan kişiye çarpması açık biçimde görülüyor. Görüntüler, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair ilk görsel veriyi sağladı ve olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler için önemli bilgi kaynağı oldu.

Yaralının durumu ve müdahale:

Kazada yaralanan Halil K., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamada yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım ünitesine alındığı bildirildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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