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Güvercinlik'te virajı alamayan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Bodrum-Milas karayolunda Güvercinlik'te refüje çarpan motosiklet sürücüsü Efecan Göres (26), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 23:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Güvercinlik'te virajı alamayan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

kaza yerinde yaşananlar:

Bodrum-Milas karayolunda, Güvercinlik mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsünün virajı alamadığı belirtilen motosiklet refüje çarptı. Olayda motosiklet sürücüsü Efecan Göres (26) ağır yaralandı.

müdahale ve hastane süreci:

Kazada ihbar üzerine Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde alan ekipler tarafından Göres, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı.

cenaze işlemleri:

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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