Güvercinlik'te virajı alamayan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

kaza yerinde yaşananlar:

Bodrum-Milas karayolunda, Güvercinlik mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsünün virajı alamadığı belirtilen motosiklet refüje çarptı. Olayda motosiklet sürücüsü Efecan Göres (26) ağır yaralandı.

müdahale ve hastane süreci:

Kazada ihbar üzerine Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde alan ekipler tarafından Göres, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı.

cenaze işlemleri: