Güzel ahlakı rehber edinen liseliler için konferans serisi başladı

Tuşba'da liselilere yönelik konferans başlatıldı

Tuşba İlçe Müftülüğü ile Van İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüklerinin iş birliğinde, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla liseli gençlere yönelik "Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ve Güzel Ahlak" temalı konferans programları başlatıldı. Programların ilki Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlendi ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

konferansın içeriği ve gençlere verilen mesaj:

Tuşba İlçe Müftülüğü Vaizi Mehmet Arif Çifti konuşmasında Hazreti Peygamber'in gençlik dönemine ve ahlaki örnekliğine vurgu yaptı. Çifti, Peygamber Efendimizin toplumda örnek teşkil eden merhamet, doğruluk, dürüstlük, sevgi ve saygı gibi davranış biçimlerinin gençlerin günlük yaşamında rehber olması gerektiğini anlattı. Konuşma, gençlerin ahlaki davranışları benimsemelerinin önemine odaklandı ve pratik yaşamdan örneklerle desteklendi.

Program, öğrenci katılımını teşvik eden soru-cevap bölümüyle devam etti; katılan liseliler sorularıyla konuşmaya aktif biçimde katkı sundu ve sunum ilgiyle takip edildi.

katılımcılar, hediyeler ve devam eden program:

Konferans sonunda öğrencilere kitap hediye edilerek okuma ve kişisel gelişim teşvik edildi; bu adım gençlerin konferansla bağlantılı öğrenimini desteklemeyi amaçlıyor. Organizasyonda Tuşba İlçe Müftülüğü ADRB Vaizi Mukaddes Bayhan, Din Hizmetleri Uzmanı ve Gençlik Koordinatörleri Süheyla Türk ile Übeydullah Oral, ayrıca lise sorumlusu İmam Hatip Engin Talay yer aldı.

Tuşba İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, benzer konferansların eğitim-öğretim yılı boyunca farklı liselerde sürdürülmesini planlıyor; bu yaklaşım, gençlerle sürekli irtibat kurarak ahlaki eğitimi yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Etkinlik, yerel düzeyde gençlere yönelik dinamik ve etkileşimli bir eğitim modelinin örneği olarak öne çıktı; katılımcıların beklentileri ve verilen hediyeler, programın gençlerin ilgi ve gelişimine katkı sunma amacını pekiştirdi.

VAN’IN TUŞBA İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN LİSELİ GENÇLERE YÖNELİK DÜZENLENEN "PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.) VE GÜZEL AHLAK" TEMALI KONFERANS VERİLDİ