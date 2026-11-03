Güzelce'de erken saat yangını: evin bölümü ve güneş enerjisi sistemi zarar gördü

Olayın gelişimi:

Bayburt’un merkeze bağlı Güzelce köyünde sabah saatlerinde bir evde yangın çıktı. Saat 05.30 civarında, İskender Yazıcı’ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, evin bir bölümünü etkiledi. Tek başına yaşadığı öğrenilen Yazıcı’nın evindeki alevler, evin bir bölümüne ve güneş enerjisi sistemi ile çeşitli eşyaların kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bayburt Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa süre içinde yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde yangının bitişikteki yapılara sıçraması engellendi. Alevlerin söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri alanda kapsamlı soğutma çalışması yaptı ve benzeri riskleri azaltmak için bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Hasar ve durum değerlendirmesi:

Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak evde maddi hasar meydana geldi. Yangından etkilenen bölüm ile güneş enerjisi sistemi ve bazı ev eşyaları kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise şu aşamada henüz belirlenemedi.

KÖY EVİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ