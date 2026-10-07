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Güzeloluk Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Akdeniz Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı; kaza anı iş yeri kamerasına kaydedildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:07

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Güzeloluk Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar:

Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nde meydana gelen kazada, B.G. idaresindeki 31 AYA 35 plakalı otomobil ile arkadan gelen B.A. yönetimindeki 33 MA 3200 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve kayıtlar:

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Soruşturma sürüyor:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedenine ilişkin görgü ve kamera kayıtları değerlendirmeye alındı; sorumluluk ve olası ihmal iddiaları, yürütülen soruşturmayla netleşecek.

MERSİN&#039;İN ERDEMLİ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI, 1 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANI BİR İŞ...

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI, 1 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANI BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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