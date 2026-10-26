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Güzergahın son durağında yakalandılar: Afyonkarahisar'da 3 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar polisi Bursa'dan getirileceği ihbarı üzerine bir aracı durdurdu; 44 gram uyuşturucu ele geçirildi, B.A., H.K. ve Ü.A. tutuklandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Güzergahın son durağında yakalandılar: Afyonkarahisar'da 3 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen istihbarat sonucu bir uyuşturucu nakline müdahale etti. Polis ekipleri, Bursa'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirileceği yönündeki bilgi üzerine harekete geçti.

soruşturmanın başlangıcı:

Ekipler, gelen ihbar doğrultusunda Kütahya yolu üzerinde kurulan uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde ve araç aramasında, paketlenmiş halde uyuşturucu maddeler tespit edildi.

yakalama noktası ve ele geçirilen deliller:

Aramada toplam 44 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında B.A., H.K. ve Ü.A. isimli şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Savcılık işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma, ekipler tarafından sürdürülüyor.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA POLİS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 3...

AFYONKARAHİSAR'DA POLİS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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