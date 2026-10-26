Dolar 49,7617 +0,15%
Euro 55,7259 +0,10%
Bist 11.061,71 -0,50%
Altın Gram 6.455,82 +0,68%
EUR/USD 1,1193 -0,10%
Brent Petrol 110,21 -1,33%
--°

Gabar Dağı'nda iş kazası: malzeme altında kalan TPAO personeli yaşamını yitirdi

Gabar Dağı Ağaçyurdu'nda üzerine malzeme düşen TPAO hizmetinde çalışan Sözdar Kartal, Cizre Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gabar Dağı'nda iş kazası: malzeme altında kalan TPAO personeli yaşamını yitirdi

olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre, Gabar Dağı Ağaçyurdu mevkiinde TPAO'ya hizmet veren bir firmada görevli personel üzerine malzeme düştü. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne intikal etmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan çalışan, belirli bir noktaya kadar araçla taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Müdahale sırasında kalbinin durduğu öğrenilen Sözdar Kartal, ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki doktorların tüm çabalarına karşın Kartal kurtarılamadı. Cenazenin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Batman'a gönderileceği bildirildi.

soruşturma ve süreç:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri sahada ön inceleme yaptı; yetkililer, kazanın oluş nedenini ve olay anındaki koşulları araştırıyor. Resmi soruşturmanın sonucu, sürecin tamamlanmasının ardından açıklanacak.

Yaşanan gelişme, bölgedeki saha çalışmalarında iş güvenliği uygulamalarının ve acil müdahale prosedürlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Aileye başsağlığı dilekleri iletilirken, olayla ilgili bilgiler yetkili mercilerce doğrulanmaya devam ediyor.

ŞIRNAK’IN GABAR DAĞI’NDA, AĞAÇYURDU MEVKİSİNDE ÜZERİNE MALZEME DÜŞEN TPAO İÇİN HİZMET VEREN BİR...

ŞIRNAK’IN GABAR DAĞI’NDA, AĞAÇYURDU MEVKİSİNDE ÜZERİNE MALZEME DÜŞEN TPAO İÇİN HİZMET VEREN BİR FİRMANIN PERSONELİ SÖZDAR KARTAL, KALDIRILDIĞI CİZRE DEVLET HASTANESİ’NDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce'de hafta boyu süren uygulamada 49 aranan şahıs yakalandı, 17'si tutuklandı
images

Antalyalı jandarma dedektiflerinden 12 günlük operasyon: 426 aranan kişi yakalan...
images

Şırnak'ta haftalık operasyon bilançosu: 17 tutuklama, 57 aranan yakalandı
images

yaya tehlikesine müdahale eden kadın sürücüye yumruk attı, anlar kamerada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ladik'te öğretmenler mutfakta sağlıklı beslenmeyi uygulamalı öğrendi

Erciyes'te yeni sezon hazırlıkları kurumlar arası iş birliğiyle şekillendirildi

Kayserispor'un genç yıldızı Arda Efe Ülgür 5 gole ulaştı

Çivril'de Işıklı Millet Bahçesi hafta sonlarının buluşma noktası oldu

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026