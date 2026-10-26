Gabar Dağı'nda iş kazası: malzeme altında kalan TPAO personeli yaşamını yitirdi

olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre, Gabar Dağı Ağaçyurdu mevkiinde TPAO'ya hizmet veren bir firmada görevli personel üzerine malzeme düştü. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne intikal etmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan çalışan, belirli bir noktaya kadar araçla taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Müdahale sırasında kalbinin durduğu öğrenilen Sözdar Kartal, ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki doktorların tüm çabalarına karşın Kartal kurtarılamadı. Cenazenin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Batman'a gönderileceği bildirildi.

soruşturma ve süreç:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri sahada ön inceleme yaptı; yetkililer, kazanın oluş nedenini ve olay anındaki koşulları araştırıyor. Resmi soruşturmanın sonucu, sürecin tamamlanmasının ardından açıklanacak.

Yaşanan gelişme, bölgedeki saha çalışmalarında iş güvenliği uygulamalarının ve acil müdahale prosedürlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Aileye başsağlığı dilekleri iletilirken, olayla ilgili bilgiler yetkili mercilerce doğrulanmaya devam ediyor.

ŞIRNAK’IN GABAR DAĞI’NDA, AĞAÇYURDU MEVKİSİNDE ÜZERİNE MALZEME DÜŞEN TPAO İÇİN HİZMET VEREN BİR FİRMANIN PERSONELİ SÖZDAR KARTAL, KALDIRILDIĞI CİZRE DEVLET HASTANESİ’NDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI.