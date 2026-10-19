Güzleme yaylası'nda alevler hızla yayıldı: ev, ahır, odunluk ve garaj küle döndü

yangının seyri:

Bolu'nun Vakıfgeçitveren köyüne bağlı Güzleme Yaylası'nda, Ahmet Ö.'ye ait yayla evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek evin bitişiğindeki yapılara sıçradı.

Olayda evin yanı sıra bitişikte bulunan ahır, odunluk ve garaj da alevlerin etkisiyle kullanılamaz hale geldi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler söndürüldü ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BOLU’NUN VAKIFGEÇİTVEREN KÖYÜNE BAĞLI GÜZLEME YAYLASI’NDA ÇIKAN YANGINDA YAYLA EVİ, AHIR, ODUNLUK VE GARAJ KULLANILAMAZ HALE GELDİ.